C'est le paradoxe de l'époque : on nous vend des berlines familiales capables de laisser sur place une supercar au feu rouge, mais est-ce bien raisonnable ?

La course à la puissance semble avoir atteint une limite physique et physiologique que Pékin ne veut plus voir franchie. Fini le temps où n'importe qui pouvait se prendre pour un pilote de dragster en allant chercher le pain, du moins sans une manipulation préalable et consciente du véhicule.

Pourquoi ces bolides silencieux inquiètent-ils autant les autorités ?

L'argument principal est sanitaire et sécuritaire. Avec un couple disponible immédiatement, les voitures électriques surprennent souvent les novices par leur brutalité. Wei Jianjun, patron de Great Wall, alerte sur ces départs canons qui donnent littéralement le tournis et provoquent des accidents bêtes par perte de contrôle.

Une accélération foudroyante qui amène à plus de 100 km/h sous les quatre secondes, c'est amusant sur circuit, mais en ville, c'est souvent synonyme de danger immédiat pour les autres usagers et de désorientation pour le chauffeur.

Comment va fonctionner ce "mode tortue" imposé au démarrage ?

Pour calmer le jeu, le régulateur propose une solution technique simple mais contraignante. Au démarrage du moteur, le logiciel imposerait un bridage empêchant le véhicule de descendre sous les cinq secondes pour atteindre les 100 km/h.

C'est une petite révolution en Chine, premier marché mondial, qui transformerait nos monstres de technologie en agneaux dociles par défaut. Le conducteur devra alors faire la démarche active de changer de mode pour retrouver toute la cavalerie.

L'Europe va-t-elle s'inspirer de cette restriction asiatique ?

Cette initiative pourrait bien faire tache d'huile jusqu'en Occident, où la sécurité routière reste une priorité absolue des gouvernements. Si des modèles extrêmes comme la Xiaomi SU7 Ultra sont directement visés, l'objectif est surtout de standardiser une conduite plus douce pour la majorité du parc automobile. Reste à voir si les constructeurs européens prendront les devants ou attendront une législation similaire pour adapter leurs logiciels de bord.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourra-t-on toujours utiliser la pleine puissance de sa voiture ?



Oui, absolument. La loi ne prévoit pas de supprimer la puissance, mais de la rendre optionnelle au démarrage. Il suffira de passer manuellement en mode "Sport" ou "Performance" via l'écran de bord pour désactiver la limitation et retrouver les capacités maximales du véhicule.

Quels sont les risques concrets d'une accélération trop forte ?



Au-delà de l'accident matériel, des accélérations de 0 à 100 km/h en moins de 3 ou 4 secondes peuvent provoquer des vertiges, des nausées et une désorientation spatiale chez des conducteurs non entraînés. Le cerveau n'a pas toujours le temps d'analyser l'environnement à cette vitesse, augmentant drastiquement le temps de réaction en cas d'imprévu.