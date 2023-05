Pour réussir à poser le rover de la mission Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune, la Chine avait dû au préalable installer un relais de communication sous la forme du satellite Queqiao positionné au point de Lagrange L2.

Il permettait ainsi des communications bidirectionnelles entre la Terre et le rover qui n'auraient pas été possible autrement. Le pays ayant de grandes ambitions spatiales et plusieurs missions à réaliser autour de la Lune ces prochaines années, un nouveau réseau de communication lunaire va être mis en place dès 2024.

Queqiao 2, support des prochaines missions Chang'e

Il s'appuiera sur un nouveau satellite Queqiao 2 qui permettra lui aussi de communiquer jusque sur la face cachée de la Lune. Il sera le support de communication des missions Chang'e 6 (recueil d'échantillons de sol lunaire sur la face cachée) à Chang'e 8 (validation de techniques préparant un campement lunaire).

Rover chinois Yutu sur la Lune

La mission Chang'e 6 étant programmée pour le mois de mai 2024, le lancement du satellite Queqiao 2 devrait se jouer en début d'année prochaine. Ces différents projets préparent l'installation d'une base permanente chinoise baptisée International Lunar Research Station prévue pour la prochaine décennie.

Préparer une constellation satellite lunaire

Mais la mission Queqiao 2 sera aussi l'occasion de mettre en orbite autour de la Lune les satellites expérimentaux Tiandu 1 et Tiandu 2 qui anticipent la mise en place d'un réseau de positionnement et de communication lunaire.

Ces deux premiers satellites permettront de valider les techniques et les performances d'une future constellation. On notera que l'ESA et la NASA ont une série de projets similaires par l'intermédiaire du programme Artemis qui vise également à établir une colonie humaine sur la Lune, avec un réseau de positionnement et de communication pour faciliter les explorations.

L'équipementier télécom Nokia devrait poser les premières briques d'un réseau de communication 4G lunaire plus tard dans l'année après avoir été sélectionné pour les études de faisabilité.