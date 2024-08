Google est en train de doucement tourner la page du Chromecast avec Google TV et son format dongle HDMI. Son remplaçant désigné est le Google TV Streamer qui sera disponible le 24 septembre prochain à partir de 119 €.

Passerelle multimédia avec Google TV et hub Matter, le Google TV Streamer est un appareil de streaming TV 4K aux caractéristiques techniques revues à la hausse et disposant d'un port Gigabit Ethernet (en plus du Wi-Fi 5).

Le Google TV Streamer s'appuiera sur Android 14 pour TV, dont Google avait dévoilé plusieurs aspects au printemps dernier. Auprès d'un chef de produit du groupe, Android Authority a eu la confirmation que le Chromecast avec Google TV aura aussi droit à Android TV 14.

Un déploiement prévu pour Android TV 14

Aucun calendrier de déploiement n'a été évoqué. Un point précisé est toutefois qu'en raison de l'absence de composants idoines, certaines fonctionnalités proposées avec le Google TV Streamer seront absentes. Un exemple cité est la possibilité d'agir comme un routeur de bordure Thread.

Android Authority souligne que le Chromecast avec Google TV (4K) a été lancé avec Android TV 10 et a ultérieurement été mis à niveau avec Android TV 12. Le Chromecast avec Google TV (HD) dispose de son côté d'Android TV 12 préinstallé.

Le Chromecast avec Google TV (4K) devrait recevoir des mises à jour de sécurité jusqu'à fin septembre 2025, tandis que ce devrait être jusqu'à fin septembre 2027 pour le Chromecast avec Google TV (HD).