Trois semaines seulement après avoir fêté le deuxième anniversaire du jeu Cities Skylines 2, l'éditeur Paradox Interactive a décidé de couper les ponts avec le studio historique derrière sa plus grosse franchise de gestion urbaine.

Le constat d'échec est sans appel : malgré les promesses, le jeu ne parvient pas à sortir de l'ornière technique dans laquelle il s'est embourbé depuis son lancement.

Pourquoi Paradox a-t-il pris cette décision radicale ?

C'est la conséquence logique d'un lancement catastrophique qui n'en finit plus de décevoir. Cities Skylines II, sorti dans un état technique lamentable, n'a cessé d'accumuler les déboires, culminant récemment avec le DLC "Bridges and Ports" qui a littéralement cassé la logique du jeu le 29 octobre dernier.

Paradox a fini par perdre patience face aux promesses non tenues de correction et aux bugs absurdes, comme des bateaux traversant les quais, et transfère la gestion du projet à une nouvelle équipe pour le début de l'année 2026.

Qui va reprendre le chantier de ce jeu video ?

Le choix de l'éditeur a de quoi surprendre, voire inquiéter sérieusement la communauté des bâtisseurs. C'est Iceflake Studios qui récupère la lourde tâche de sauver les meubles de ce jeu video.

Le problème ? Ce studio n'a pas vraiment le pedigree attendu pour une simulation aussi complexe, ayant principalement travaillé sur des titres mobiles de pêche, d'avions ou de billard, bien loin des exigences techniques d'un triple A de gestion urbaine.

Est-ce la fin des problèmes pour le jeu stratégie ?

Rien n'est moins sûr pour l'avenir de la licence. Si le développeur historique Colossal Order est écarté pour se consacrer à d'autres projets plus "maîtrisables", le nouveau venu hérite d'un code source aux allures de champ de ruines pour ce jeu stratégie.

Les joueurs espèrent un miracle, notamment l'arrivée tant attendue et maintes fois reportée de la version console, mais le CV d'Iceflake laisse planer un doute légitime sur leur capacité à redresser la barre rapidement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui développait Cities Skylines 2 jusqu'à présent ?

C'était le studio Colossal Order, créateur du premier opus à succès. Ils ont travaillé sur le jeu pendant plus de dix ans en partenariat avec Paradox avant d'être remerciés suite aux échecs techniques du second volet.

Qui est le nouveau studio, Iceflake Studios ?

C'est un studio appartenant également à Paradox Interactive. Bien qu'ils revendiquent une expérience en gestion, leur portfolio est principalement constitué de petits jeux mobiles (pirates, pêche, billard), ce qui inquiète les fans.

Quand le changement sera-t-il effectif ?

Iceflake Studios prendra officiellement les commandes du développement au début de l'année 2026. Colossal Order assurera encore quelques mises à jour mineures avant la passation définitive.