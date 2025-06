Est-ce la fin des consoles physiques ? La crainte de ne plus posséder ses jeux ? Ce sont les questions qui agitent des millions de joueurs à l'approche de la nouvelle génération. Alors que la PS5 fêtera bientôt son cinquième anniversaire, sa successeure est déjà sur toutes les lèvres. Pour la première fois, le nouveau grand patron de PlayStation, Hideaki Nishino, a brisé le silence. Et sa vision pour la PS6 a de quoi rassurer les puristes : la console traditionnelle a encore de beaux jours devant elle.

La PS6 est confirmée, mais que sait-on vraiment ?

C'est désormais officiel : la PlayStation 6 est bien plus qu'une simple rumeur, elle est "au cœur des préoccupations" de Sony. Si le PDG n'a donné aucune date précise, les documents issus de la bataille judiciaire entre Microsoft et Activision pointaient vers une sortie au plus tôt en 2028. D'autres rumeurs tablent sur 2027, ce qui correspondrait au cycle de vie habituel des consoles. Côté technique, le partenariat avec AMD pour la conception de la puce semble reconduit, avec un accent mis sur la rétrocompatibilité, un enjeu majeur pour les joueurs.

Cloud gaming ou console traditionnelle : Sony a tranché

C'est le point le plus important des déclarations de Hideaki Nishino. Face à la montée en puissance du cloud gaming, de nombreux fans craignaient que la PS6 ne soit qu'une simple box de streaming. La réponse de Sony est un non catégorique. Le PDG a admis que si le streaming "progresse bien d'un point de vue technique", il se heurte à deux obstacles majeurs : l'instabilité des connexions réseau que Sony ne peut pas contrôler, et un coût par heure de jeu plus élevé. Pour lui, la conclusion est claire : "notre conviction est que la majorité des joueurs continue de vouloir faire l'expérience du jeu via une exécution locale, sans dépendre des conditions du réseau". Le succès de la PS5 a prouvé que les joueurs veulent avant tout une machine puissante dans leur salon.

Une nouvelle façon de jouer en préparation ?

Si la console physique reste le pilier de la stratégie de Sony, l'entreprise prépare tout de même l'avenir. Sans donner de détails, Hideaki Nishino a déclaré que ses équipes sont "engagées dans l'exploration d'une nouvelle manière améliorée pour les joueurs d'interagir avec notre contenu et nos services". Cette évolution passe aussi par le modèle économique. Fini le temps où les pertes sur la vente des consoles plombaient les résultats. Aujourd'hui, plus des deux tiers des revenus de PlayStation proviennent des abonnements et des microtransactions. Cet écosystème solide, qui compte plus de 124 millions de joueurs actifs, assure une base financière stable qui permettra d'amortir l'énorme investissement que représentera le lancement de la PS6.