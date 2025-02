Voici tout d'abord un focus sur le clavier sans fil Logitech ERGO K860.

L'ERGO K860 a été conçu pour améliorer votre posture et réduire les douleurs musculaires. Grâce à son clavier séparé et incurvé, vous pouvez taper de manière plus naturelle tout en minimisant la tension sur vos poignets et avant-bras.



Le repose-poignet incurvé, avec une couche à mémoire de forme, offre un confort accru, apportant 54 % de support en plus pour les poignets et réduisant l'angle de flexion de 25 % par rapport à un clavier standard.

Les touches sont conçues pour s'adapter parfaitement à vos doigts, permettant une frappe confortable, précise et fluide. Les supports ajustables, avec des inclinaisons ergonomiques de 0, -4 et -7 degrés, garantissent un confort optimal que vous soyez assis ou debout.

Le clavier offre également une connexion USB ou Bluetooth, une touche Fn personnalisable, des touches silencieuses, une disposition de grande taille et un indicateur de la touche Majuscule verrouillée. Alimenté par le logiciel Logitech Options, il vous permet de personnaliser vos raccourcis et de recevoir des notifications sur la batterie.

Retrouvez le clavier Logitech ERGO K860 à 114,38 € sur Cdiscount au lieu de 129 € (prix officiel).



Voici quelques autres modèles ergonomiques ainsi que des ensembles avec souris à prix réduit :

