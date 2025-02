Voici tout d'abord une petite présentation de la Sony SRS-XV500.

Vibrez au rythme d’un son puissant grâce à deux grands haut-parleurs X-Balanced qui délivrent des basses profondes et percutantes, accompagnés de deux tweeters orientés vers l’avant pour une clarté sonore optimale.



Avec une autonomie impressionnante de 25 heures, profitez de votre musique sans interruption, et grâce à la charge rapide, obtenez 2h30 de lecture en seulement 10 minutes.

Conçue pour vous suivre partout, cette enceinte résistante à l’eau (IPX4) est équipée de deux poignées de transport pour une prise en main facile, que ce soit en intérieur ou en extérieur.



Créez une véritable ambiance festive avec des lumières multicolores synchronisées au rythme de la musique, tout en contrôlant l’enceinte via le panneau intégré ou l’application Sony | Music Center.

Vous pouvez également brancher un micro pour une session karaoké ou une guitare pour transformer l’enceinte en ampli.

Retrouvez l'enceinte Sony SRS-XV500 à 293,98 € au lieu de 399 € (prix officiel), soit une remise de 26 % sur Amazon.



Et voici quelques autres enceintes portables de fête à prix réduit :

