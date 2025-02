On commence avec les écouteurs Bluetooth HONOR Choice X5 Pro.

Ils intègrent une technologie avancée de réduction active du bruit atteignant 46 dB. Grâce à des ondes sonores opposées, ils neutralisent efficacement les bruits environnants. Équipés de trois microphones externes et d'algorithmes d'IA, ils captent et suppriment avec précision les sons indésirables.

Certifiés Audio Hi-Res et dotés de transducteurs de haute qualité, les écouteurs restituent chaque détail sonore avec une haute fidélité, offrant des basses profondes, des médiums clairs et des aigus cristallins.

Profitez de 9 heures de lecture continue avec une seule charge et jusqu'à 40 heures d'autonomie grâce à l'étui de recharge.

Connectez vos écouteurs à deux appareils en même temps et passez facilement d'un appareil à l'autre sans interruption.

Pensés pour les gamers, les Choice X5 Pro activent instantanément leur mode jeu pour une latence réduite et un son restitué avec précision.

Retrouvez les HONOR Choice X5 Pro en blanc à 29,90 € au lieu de 49 € en ce moment sur Amazon.



On continue avec le PC portable Dell Inspiron 7440.

Il est doté d'un écran de 14 pouces au format 16:10 et avec une résolution 2,8K et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Avec la prise en charge de Dolby Vision, bénéficiez d’une qualité d’image HDR éclatante aux couleurs ultra-réalistes.

Le PC embarque un processeur Intel Core Ultra 7-155H, associé à 32 Go de mémoire LPDDR5X ultra-rapide et un SSD de 1 To. Le processeur intègre 16 cœurs, répartis en 6 cœurs de performance (P-cores) et 8 cœurs efficaces (E-cores), ainsi que 2 cœurs à faible consommation d'énergie. Les P-cores peuvent atteindre une fréquence Turbo maximale de 4,8 GHz, tandis que les E-cores peuvent atteindre jusqu'à 3,8 GHz. Le processeur dispose également de 24 Mo de mémoire cache Smart Cache.

Sa carte graphique Intel Arc prend en charge des technologies telles que le ray tracing matériel, l'upscaling basé sur l'IA avec Intel XeSS, et est compatible avec DirectX 12 Ultimate. Les cartes Intel Arc sont conçues pour améliorer les expériences de jeu, assister dans la création de contenu et accélérer les charges de travail intensives.

Communiquez avec une clarté exceptionnelle grâce à une webcam FHD et un système de réduction du bruit par IA. Les deux microphones assurent un son net, tandis que le cadrage automatique et l’optimisation du contact visuel par IA garantissent des appels vidéo plus naturels.

Profitez d’une autonomie prolongée et d'une recharge rapide grâce à la technologie ExpressCharge, ainsi que d'un audio immersif tridimensionnel avec Dolby Atmos.

Le PC portable Dell Inspiron 7440 est en promotion à 949 € au lieu de 1 149 € en ce moment, soit une remise de 17 % sur Amazon.



Enfin, on termine ce top 3 avec le pack HONOR 200 Pro 512 Go + Chargeur 100W.

Le smartphone est doté d’un écran OLED de 6,78 pouces offrant une résolution de 2700 x 1224 pixels, un affichage précis de 1,07 milliard de couleurs et une luminosité impressionnante pouvant atteindre 4000 nits. Grâce à la technologie de réduction de scintillement PWM à 3840 Hz, le confort visuel est préservé tout au long de la journée.

Pour les photos, il excelle avec un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 50 MP, un objectif ultra grand-angle et macro de 12 MP, ainsi qu’une caméra selfie portrait de 50 MP. L’intelligence artificielle optimise chaque prise de vue pour des résultats d’une qualité exceptionnelle.

Propulsé par le processeur Snapdragon 8s Gen3 gravé en 4 nm par TSMC, le smartphone garantit des performances puissantes et réactives. La charge rapide HONOR SuperCharge 100W et la charge sans fil 66W assurent une recharge ultra-rapide pour une utilisation sans interruption.

Avec 12 Go de RAM, l’utilisation est fluide et réactive, permettant une navigation sans latence et une gestion efficace du multitâche.

Le pack HONOR 200 Pro 512 Go + Chargeur 100W est proposé en blanc à 422,99 € sur Amazon en ce moment, sachant que le prix officiel du smartphone seul s'élève à 799,90 €.

