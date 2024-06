Commençons avec le clavier filaire gaming Razer Huntsman V2.

Il est équipé de switchs optiques analogiques Razer qui vous permettent de personnaliser le point d'activation selon votre style de jeu ou d'utiliser l'entrée analogique pour un contrôle plus fluide et précis, remplaçant le mouvement WASD rigide à 8 directions par un mouvement à 360 degrés.

Fabriquées à partir de PBT durable, les touches sont plus résistantes que l'ABS et leurs caractères ne s'effaceront jamais grâce à la technologie de moulage à double injection.

Profitez de 16,8 millions de couleurs et d'une multitude d'effets avec Razer Chroma RGB. Synchronisez les touches et l'éclairage inférieur avec le reste de votre setup, réagissant dynamiquement avec plus de 150 jeux intégrés.

Doté d'un éclairage inférieur Razer Chroma RGB, un repose-poignet en similicuir se fixe magnétiquement au clavier et on trouve également un bouton numérique multifonction et 4 touches multimédia.

Le clavier filaire gaming Razer Huntsman V2 est en promotion à 130,90 € au lieu de 152,40 €, soit une remise de 14 % sur Amazon. Son prix officiel s'élève à 219,99 €.



Passons au casque gaming sans fil Asus ROG Strix Go 2.4 Electro Punk.

Pliable et léger, il offre une connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence et son microphone utilise une suppression de bruit par IA pour des communications plus fluides.

Les chambres acoustiques hermétiques et les transducteurs ASUS Essence de 40 mm produisent un son riche avec des basses profondes, rendant le jeu plus immersif.

Une recharge rapide de 15 minutes offre 3 heures d’utilisation, et l’autonomie totale atteint jusqu’à 25 heures à pleine charge.

Un connecteur 3,5 mm et une pochette de transport sont inclus.

Le casque gaming sans fil Asus ROG Strix Go 2.4 Electro Punk est en ce moment à 102,86 € au lieu de 161,07 €, soit une remise de 36 % sur Amazon.





Enfin, terminons avec le ventilateur purificateur colonne Rowenta Eclipse 2-en-1.

Combinant purificateur d'air et ventilateur, il capture jusqu'à 99,95 % des particules fines et assure une couverture optimale de la pièce jusqu'à 8 mètres.

Vous avez le choix entre 12 vitesses (dont 4 silencieuses), 2 modes (nuit et auto) ou une fonction multi-oscillations (30°, 60°, 120°).

Il est doté d'un minuteur de 12 heures avec fonction départ différé et arrêt automatique et fonctionne à seulement 32 dB en vitesse minimale.

Le ventilateur purificateur colonne Rowenta Eclipse 2-en-1 est proposé à 199,20 € avec la remise automatique de -20 % au panier sur Amazon (prix recommandé sur le site officiel : 449,99 €).



