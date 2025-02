Voici tout d'abord le LG UltraGear 34GP63AP-B.

L'écran présente une dalle VA incurvée (1800R) de 34 pouces en résolution QHD (3440 x 1440 px) offrant une immersion visuelle exceptionnelle. Avec un contraste de 3000:1, profitez de couleurs éclatantes et de noirs profonds. Le temps de réponse de 1ms GtG et le taux de rafraîchissement de 160 Hz garantissent un affichage ultra-fluide permettant d’anticiper chaque mouvement.

La technologie HDR 10 améliore le contraste et la reproduction des couleurs pour une fidélité visuelle remarquable et une immersion totale. La couverture sRGB de 99% (CIE1931) permet de restituer chaque couleur avec exactitude.

Grâce à FreeSync, dites adieu aux déchirements d’image et aux saccades, et profitez d’une fluidité parfaite dans vos jeux en haute résolution.

Retrouvez l'écran gaming LG UltraGear 34GP63AP-B en promotion à 329 € sur Amazon au lieu de 349 € (prix officiel).



Et voici quelques autres modèles de moniteurs PC à prix réduit en ce moment :

