On commence ce spécial claviers gaming avec le Razer BlackWidow V4 X (filaire).

Il est équipé de switchs mécaniques verts Razer, offrant une exécution précise avec un retour tactile et sonore caractéristique. Avec un point d’activation de 1,9 mm et une force d’actionnement de seulement 50 g, il assure un équilibre idéal entre réactivité et confort de frappe, garantissant des entrées rapides et précises.

Le clavier intègre six touches macros dédiées qui permettent de personnaliser vos commandes en un instant. Une molette multifonction et des touches multimédia secondaires ajoutent une couche de praticité, en offrant un contrôle intuitif de la lecture, de la luminosité et du volume.

Le clavier bénéficie également du Razer Chroma RGB, avec un éclairage personnalisable touche par touche parmi 16,8 millions de couleurs et de nombreux effets dynamiques, dont certains spécialement conçus pour des centaines de jeux compatibles. Les touches ABS à double injection garantissent une durabilité exceptionnelle : leurs caractères ne s’effacent jamais et leurs parois épaisses résistent aux longues sessions de jeu intensives.

Pour une frappe encore plus agréable, le BlackWidow V4 X intègre une mousse d’amortissement sonore et des stabilisateurs lubrifiés, réduisant le bruit tout en améliorant l’acoustique et la sensation de frappe. Enfin, avec la fonction Razer Snap Tap, vous pouvez donner la priorité à la dernière entrée entre deux touches sans relâcher la précédente, permettant ainsi des changements de direction quasi instantanés dans les FPS.

Retrouvez le clavier Razer BlackWidow V4 X à 93,99 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 149,99 €).



Les modèles suivants sont également proposés à prix réduit :

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec station électrique BLUETTI Elite 30 V2, montre connectée Xiaomi Watch S4 et casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 ou encore notre sélection d'offres high-tech Carrefour spécial rentrée !