Carrefour célèbre la rentrée avec des offres spéciales, valables jusqu’au 14 septembre sur l’informatique, la téléphonie, l’électroménager...
Voici notre sélection des 10 bons plans incontournables pour s'équiper au meilleur prix !
TOP 10 de la rentrée Carrefour
- Écouteurs Bluetooth Sony WF-C52B - Noir à 34,99 € soit -15 € (autonomie 10h, True Wireless Stereo, IPX4, micro intégré...)
- Casque Bluetooth Marshall Major IV - Noir à 119,99 € soit -30 € (transducteurs dynamiques 40 mm, autonomie 80h, charge rapide, bouton de contrôle multidirectionnel...)
- Imprimante jet d'encre Epson EcoTank Wi-Fi ET-2871 à 189,99 € soit -40 € (réservoirs d'encre rechargeables, numérisation, écran couleur LCD, impression photo sans marge...)
- Pack Redmi Pad 2 128 Go + coque à 199,90 € soit -30 € (11" 2,5K 90Hz, AdaptiveSync, Helio G100-Ultra octa-core 6nm, stockage jusqu'à 2 To, 4 haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, 8MP + 5MP, 9000 mAh, charge rapide 18W...)
- Barre de son Samsung HW-Q710D/XE à 399,99 € soit -250 € (3.1.2 canaux, caisson de basses sans fil, Dolby Atmos, DTS:X, Q-Symphony, WiFi, Bluetooth)
- Redmi Note 14 Pro - 12 + 512 Go Noir à 429,99 € soit -70 € (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, 200MP avec OIS, 5110 mAh, charge turbo 45W, double haut-parleur Dolby Atmos, Dimensity 7300-Ultra 4nm octa-core, fonctionnalités IA, WiFi 6, IP68...)
- Google Pixel 9a - 128 Go Noir à 449,99 € soit -50 € + remise supplémentaire de 20 € avec la carte (6,3" pOLED 1080 x 2424 px, Gorilla Glass 3, HDR, grand angle 48MP + ultra grand angle 13MP, Gemini, WiFi 6E, IP68...)
- PC portable HP 17-CN3023NF à 599,99 € soit -50 € (17,3" IPS FHD 120Hz, Core i5-1334U 10 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, Intel Iris Xe, RAM 16 Go, SSD 1 To, Windows 11 Home)
- TV QLED Samsung TQ55Q7FAAUXXC 4K 2025 - 55'' à 599,99 € (-150 €)
- PC portable gaming Asus FX3605ZV-RP209W à 999,99 € soit -100 € + remise supplémentaire de 20% avec la carte (15,6'' IPS WUXGA 1920 x 1200 px, Core i7 12700H 14 cœurs jusqu'à 4,70 GHz, RTX 4060, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Home)
Retrouvez l'ensemble des offres sur la page de la rentrée Carrefour.
Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (Xiaomi Robot Vacuum S20+, enceinte Sonos Era 100 et Nothing Headphone (1)) ainsi qu'à notre sélection d'écrans PC à prix réduit sur Amazon.