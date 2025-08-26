Carrefour célèbre la rentrée avec des offres spéciales, valables jusqu’au 14 septembre sur l’informatique, la téléphonie, l’électroménager...

Voici notre sélection des 10 bons plans incontournables pour s'équiper au meilleur prix !

TOP 10 de la rentrée Carrefour

Retrouvez l'ensemble des offres sur la page de la rentrée Carrefour.

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (Xiaomi Robot Vacuum S20+, enceinte Sonos Era 100 et Nothing Headphone (1)) ainsi qu'à notre sélection d'écrans PC à prix réduit sur Amazon.