Station électrique BLUETTI Elite 30 V2

Équipée d’un onduleur CA 600 W, d’une batterie LiFePO4 de 288 Wh et de 9 ports de sortie, elle ne pèse que 4,3 kg.

Profitez de 8 options de recharge (secteur, solaire, voiture, etc.) et d’une charge complète en seulement 70 minutes, sans compromettre la durée de vie de la batterie.

Avec une capacité de surcharge jusqu’à 1500 W, elle peut alimenter sans difficulté vos appareils énergivores.

En cas de coupure de courant, le système UPS prend le relais en moins de 10 ms, assurant une alimentation stable et continue pour tous les équipements essentiels.

Retrouvez la BLUETTI Elite 30 V2 à 199 € au lieu de 269 € (prix officiel), soit une remise de 26 % sur Amazon.

Elle est également disponible en pack avec un panneau solaire 60W à 298 € au lieu de 398 €.

Xiaomi Watch S4

Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,43’’ offrant une résolution de 466 x 466 pixels pour des images nettes et des couleurs éclatantes. Avec un pic de luminosité de 2 200 nits, elle reste parfaitement lisible, même en plein soleil.

Équipée d’un capteur optique de fréquence cardiaque et SpO2 de haute précision, la S4 fournit des données essentielles sur votre bien-être. Son suivi intelligent du rythme cardiaque, de la qualité du sommeil et de la respiration vous aide à mieux comprendre votre corps et à améliorer vos habitudes de santé grâce à des informations fiables et faciles à interpréter.

Conçue avec un châssis en alliage d’aluminium et un traitement PVD résistant, la montre intègre également une lunette à changement rapide 2.0, vous permettant d'adapter le style en un instant avec une sélection de cadrans exclusifs.

La S4 se transforme en véritable coach sportif : première de sa catégorie à proposer la reconnaissance de posture de course, elle vous aide à optimiser votre technique et à réduire les risques de blessure. Elle intègre aussi une détection de chute en mode ski.

Avec sa connectivité Bluetooth 5.3 et son double micro à réduction de bruit, profitez d’appels clairs et fluides à tout moment. Enfin, sa batterie longue durée pouvant atteindre 15 jours assure un usage intensif sans interruption.

Sur Amazon Espagne, vous pouvez trouver la Xiaomi Watch S4 en argent ou noir à 106,61 € au lieu de 159,99 €, soit une remise de 33 % (prix officiel 169,99 €).

Casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2

L'OpenRun Pro 2 redéfinit l’audio à oreille ouverte grâce à la technologie DualPitch : un double système combinant conduction osseuse et conduction aérienne. Résultat : un son clair, équilibré et plus immersif, sans isoler totalement de l’environnement.

Le casque ajuste intelligemment le volume pour un rendu net et précis, même en mouvement.

Pensé pour le sport, l’OpenRun Pro 2 est équipé de crochets d’oreille ergonomiques et d’un cadre monocoque. Sa zone de contact élargie répartit la pression de manière uniforme, tandis que son bandeau profilé assure un maintien optimal et un confort durable, même lors d’activités intenses.

Un micro positionné dans une zone à faible vent, associé à une structure interne optimisée, garantit des appels clairs et sans perturbations, même par temps venteux.

Le casque assure jusqu’à 12 heures d’écoute continue avec une charge complète, et une charge express de 5 minutes vous offre 2h30 de musique.

Certifié IP55, l’OpenRun Pro 2 résiste à la transpiration, à la pluie et à la poussière, pour vous accompagner partout.

Vous pouvez obtenir le casque Shokz OpenRun Pro 2 en noir à 125 € grâce au code 15DES129 sur Cdiscount (prix officiel 199 €).



