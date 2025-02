On commence avec le clavier gaming filaire SteelSeries Apex Pro.

Entièrement personnalisable et d’une réactivité exceptionnelle, il intègre les switchs ajustables OmniPoint 2.0 HyperMagnetic, offrant une activation 20 fois plus rapide et une réponse 11 fois plus rapide qu’un clavier mécanique traditionnel. Grâce à la technologie Rapid Trigger, chaque touche s’active et se désactive instantanément en fonction de la distance parcourue, éliminant toute latence pour un contrôle absolu.

Avec 40 niveaux d’actionnement ajustables par touche (0,1 - 4,0 mm), adaptez précisément votre expérience : des pressions ultra-légères et rapides pour ZQSD, et une sensibilité réduite pour les compétences spéciales afin d’éviter toute activation accidentelle. Les touches 2-en-1 permettent d’assigner deux actions distinctes à une même touche, comme marcher avec une pression légère et sprinter avec une pression plus forte.

L’écran OLED intégré affiche en temps réel les réglages, informations et notifications liées à votre jeu ou à vos applications, le tout contrôlable via une molette cliquable et une touche multimédia.

Retrouvez le clavier SteelSeries Apex Pro à 169 € sur Amazon, soit une remise de 27 % par rapport à son prix officiel de 229,99 €.





Et voici quelques autres articles intéressants en promotion :

Enceinte Bluetooth portable Soundcore Boom 2 Plus - Noir - Reconditionnée excellent état à 119,99 € soit -40% (140W, 2 + 2 canaux stéréo, BassUp 2.0, charge rapide 30W, autonomie 20h, IPX7, lumières RGB...)



Aspirateur robot laveur connecté iRobot Braava Jet M6138 à 229,99 € soit -15% (et prix officiel 699 € ) (pulvérisateur haute précision, cartographie intelligente, application iRobot HOME / Google Assistant / Alexa, recharge automatique, conseils de nettoyage...)





) (pulvérisateur haute précision, cartographie intelligente, application iRobot HOME / Google Assistant / Alexa, recharge automatique, conseils de nettoyage...) PC portable gaming MSI Katana 15 B13VGK-2076FR à 1 199,99 € avec le code PC100 (15,6" FHD 144Hz, Core i7 13620H, RTX 4070, RAM 16 Go DDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go, Windows 11, WiFi 6)

