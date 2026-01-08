L'idée semblait évidente, et pourtant personne ne l'avait poussée aussi loin. Corsair, qui a racheté Elgato en 2018, concrétise enfin l'intégration ultime en dévoilant son Galleon 100 SD.

Un périphérique qui ne se contente pas d'ajouter quelques raccourcis, mais qui greffe un véritable centre de contrôle là où se trouvait autrefois le pavé numérique classique.

Quelle est la véritable innovation du Galleon 100 SD ?

L'atout majeur de ce clavier est bien sûr l'intégration d'un module Elgato complet. On y trouve 12 touches LCD entièrement personnalisables, parfaites pour lancer des actions sur Twitch, des applications ou des macros complexes. C'est un gain de place et une praticité indéniable pour les créateurs de contenu qui cherchent à optimiser leur espace de travail.

Mais Corsair ne s'arrête pas là. Le module inclut également deux molettes rotatives configurables pour le réglage du volume ou le zoom, et surtout, un écran couleur de 5 pouces. Ce dernier permet d'afficher des informations système en temps réel, comme la température du processeur ou la charge du GPU, ou d'autres données issues des jeux.

Le clavier est-il à la hauteur de son module ?

La marque n'a pas sacrifié la performance de frappe. Le Galleon 100 SD est un clavier haut de gamme, équipé des nouveaux switchs mécaniques MLX Pulse. Ces derniers sont pré-lubrifiés en usine, promettant une activation fluide, rapide et un son satisfaisant, que ce soit pour le jeu ou la rédaction.

La technicité est aussi au rendez-vous, positionnant ce modèle bien au-delà d'un simple clavier mécanique standard. Il supporte un taux d'interrogation de 8000 Hz et la technologie FlashTap SOCD, qui améliore la réactivité dans les jeux compétitifs. Son châssis en aluminium intègre six couches d'isolation sonore pour un confort acoustique optimal.

Quel est le prix de cette fusion technologique ?

Ce concentré de technologie a un coût. Le tarif de 349,99 € s'explique par le remplacement complet du traditionnel pavé numérique par une technologie de pointe. Le Corsair Galleon 100 SD se positionne clairement sur le segment premium, un investissement conséquent réservé à une cible précise.

Il est destiné à une niche d'utilisateurs : les streamers et créateurs de contenu qui cherchent le setup le plus intégré possible et sont prêts à payer pour cette commodité. Sa disponibilité est annoncée pour une livraison prévue d'ici début février 2026 chez les premiers acheteurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technologie FlashTap SOCD ?

C'est une technologie qui gère la priorité des touches pressées simultanément. Concrètement, elle permet d'effectuer des déplacements latéraux, ou "strafing", beaucoup plus nets et précis dans les jeux de tir compétitifs comme CS2 ou Valorant.

Le Stream Deck intégré est-il identique à un modèle séparé ?

Oui, il offre une intégration totale avec la suite logicielle d'Elgato. Cela permet exactement le même niveau de personnalisation des touches, des logos et des actions qu'un Stream Deck classique vendu séparément.

Le clavier est-il disponible en d'autres formats ?

Pour l'instant, le Corsair Galleon 100 SD n'a été annoncé qu'en format "full size" (100 %). Ce choix est logique, puisque son concept repose sur le remplacement et la réinvention de l'espace habituellement occupé par le pavé numérique.