L'éditeur de cette solution alternative peut se frotter les mains. En synchronisant intelligemment la sortie de sa version 18 avec la fin officielle du support étendu gratuit de l'OS de Microsoft, Zorin OS a réussi son pari : devenir le canot de sauvetage privilégié pour des millions d'utilisateurs.

L'interface, soigneusement calquée sur les repères visuels habituels, rassure immédiatement ceux qui n'ont jamais tapé une ligne de code de leur vie.

Il ne s'agit plus d'une simple curiosité pour geeks, mais d'une véritable migration numérique grand public.

Une avalanche de nouvelles installations qui surprend tout le monde

Ce volume massif de téléchargements provient majoritairement d'anciens clients de la firme de Redmond, cherchant désespérément une solution pour prolonger la vie de leur matériel.

Zorin OS 18 has amassed 1 million downloads in just over a month since its release, breaking all previous records ?



We’re also excited to announce that the Zorin OS 17 → 18 upgrade is now available for testing! Experience Zorin OS 18 without reinstalling and keep your setup. pic.twitter.com/32HDcYPaFT — Zorin OS (@ZorinOS) November 18, 2025

En effet, jeter un ordinateur parfaitement fonctionnel simplement parce qu'il ne coche pas les cases arbitraires d'une mise à jour logicielle est une aberration écologique et économique que beaucoup refusent désormais.

La transition s'opère donc naturellement, poussée par le pragmatisme plutôt que par l'idéologie.

L'abandon programmé de l'ancien système met le feu aux poudres

Le catalyseur de cette fuite massive est identifié : c'est l'arrêt de mort programmé de Windows 10. Avec la fin des mises à jour de sécurité gratuites, les utilisateurs se retrouvent le dos au mur : payer pour une extension de support temporaire, acheter un nouveau PC coûteux, ou changer de crèmerie.

La décision de Microsoft de rendre obsolètes des millions de machines via des exigences matérielles strictes (comme la puce TPM 2.0) a créé un appel d'air formidable pour la concurrence gratuite.

C'est un effet boomerang assez ironique pour le géant américain qui a lui-même pavé la voie à ses rivaux.

Le rejet croissant de l'intelligence artificielle imposée

Au-delà des contraintes techniques, il y a aussi une lassitude face à la direction prise par Windows 11. L'intégration forcée et omniprésente de l'IA, couplée à une lourdeur croissante du système, rebute une partie de la communauté qui cherche simplement un outil de travail sobre et efficace.

Zorin profite de ce ras-le-bol en proposant une expérience épurée, sans publicités intrusives ni assistants virtuels qui scannent vos moindres faits et gestes.

La promesse est simple : votre ordinateur vous appartient à nouveau.

Une porte d'entrée idéale vers l'univers du libre

Pour beaucoup, c'est le premier pas vers une distribution Linux, un terme qui faisait peur il y a encore quelques années. Les développeurs ont gommé les frictions historiques : installation automatisée aussi simple que sur Mac ou PC, compatibilité accrue avec les logiciels Windows via Wine, et support natif des plateformes de jeux comme Steam.

La barrière technique s'est effondrée, laissant place à une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

Ce n'est plus un système de "bricoleurs", mais une alternative crédible et robuste pour le quotidien.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que je peux garder mes fichiers si j'installe Zorin OS ?



Oui, absolument. Lors de l'installation, l'assistant vous propose généralement de l'installer "à côté" de votre système actuel (dual-boot) ou d'écraser le disque. Dans tous les cas, il est vital de faire une sauvegarde de vos photos et documents sur un disque externe avant de lancer la procédure, par simple précaution.

Mes logiciels habituels comme Word ou Photoshop fonctionneront-ils ?



Pas directement les versions .exe, mais il existe des solutions. Zorin OS facilite l'utilisation des versions web de la suite Office ou Photoshop, qui fonctionnent très bien. Pour le reste, il existe d'excellentes alternatives gratuites (LibreOffice, GIMP) déjà préinstallées ou facilement accessibles, et la couche de compatibilité Wine permet de lancer de nombreux programmes Windows natifs.

Mon vieil ordinateur sera-t-il vraiment plus rapide ?



C'est très probable. Zorin OS est nettement moins gourmand en ressources que les dernières versions de Windows. Il n'a pas tous les processus d'arrière-plan (télémétrie, indexation lourde, antivirus gourmand) qui ralentissent les machines vieillissantes. C'est souvent une cure de jouvence spectaculaire pour un PC de 5 ou 6 ans.