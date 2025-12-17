De nouvelles informations issues d'une version interne d'iOS 26 suggèrent que le futur iPad mini d'Apple, attendu pour 2026, pourrait intégrer la surpuissante puce A20 Pro, initialement prévue pour l'iPhone 18 Pro.

Cette mise à niveau, couplée à l'arrivée d'un écran OLED de 8,5 pouces, positionnerait la petite tablette comme un appareil incontournable de sa génération.

Le silence radio autour de l'iPad mini pourrait bientôt prendre fin. Bien que sa sortie ne soit pas imminente, les indiscrétions se multiplient et convergent vers une mise à jour matérielle majeure.

Une fuite récente d'une version de développement vient corroborer et même amplifier les attentes, suggérant qu'Apple prépare une véritable montée en gamme pour sa plus petite tablette.

Une puissance de calcul inattendue

La principale surprise vient du processeur. Alors que les rumeurs initiales, datant d'août, pointaient vers une puce A19 Pro, de nouvelles analyses de code indiquent un changement de cap. La petite tablette pourrait finalement embarquer la future puce A20 Pro, ce qui représenterait une avancée considérable.

Ce SoC serait le même que celui destiné aux modèles Pro de l'iPhone 18, attendus à l'automne de la même année. Une telle intégration marquerait un bond en avant significatif, propulsant l'iPad mini bien au-delà de sa simple vocation de tablette d'appoint et en faisant un véritable concentré de technologies.

L'écran OLED, confirmation d'une montée en gamme

Au-delà du processeur, l'autre évolution majeure concernerait l'affichage. L'iPad mini 8 est pressenti pour abandonner la technologie LCD au profit d'un écran OLED. La dalle pourrait atteindre 8,5 pouces, soit une légère augmentation par rapport aux 8,3 pouces du modèle actuel, potentiellement en réduisant les bordures.

Pour maîtriser les coûts, Apple opterait pour une technologie OLED LTPO à couche unique plutôt qu'une solution tandem plus onéreuse. Cette stratégie permettrait au futur iPad mini 8 de conserver un prix de départ attractif, potentiellement autour de 499 dollars, tout en offrant les bénéfices de l'OLED en termes de contraste et de couleurs.

Des fuites aux sources bien identifiées

Ces informations proviennent d'une compilation de données partagées sur le réseau social Weibo par des leakers chinois, dont le très réputé Kang. Ce dernier est connu pour la fiabilité de ses prédictions, au point d'avoir déjà reçu des avertissements juridiques de la part d'Apple par le passé.

L'analyse du code interne d'iOS 26 a également révélé des noms de code, J510 et J511, qui correspondent aux rumeurs précédentes et renforcent la crédibilité de ces spécifications. Si ces détails se confirment, l'attente jusqu'à fin 2026 pourrait sembler bien longue pour les amateurs du petit format.