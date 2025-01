On n'a pu encore que constater la fragilité du modèle du cloud souverain européen l'an dernier quand des données de santé de l'Assurance Maladie ont dû être stockées dans des solutions cloud de Microsoft, laissant ces informations sensibles sur des serveurs hors du sol européen, ce que n'avait pas manqué de regretter la CNIL en soulignant le manque d'acteurs européens à la hauteur des enjeux.

Pour répondre à ce défi de l'expertise technique dominée par les firmes américaines, l'entreprise Scaleway, filiale du groupe Iliad, s'est lancée dans une stratégie d'expansion et d'enrichissement de ses infrastructures autour de plusieurs grands axes stratégiques.

Un premier effort a été porté en direction de l'intelligence artificielle avec la mise en service des supercalculateurs Nabuchodonosor et Jeroboam. Un second vise à mettre en place une infrastructure cloud de stature européenne et répondant aux critères les plus stricts.

Scaleway Cloud bientôt certifiée SecNumCloud

Scaleway annonce ainsi avoir fait entrer son offre Scaleway Cloud dans le processus de certification SecNumCloud de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).

Déjà détenteur des certifications ISO 27001 et HDS (Hébergeur de données de santé), la certification SecNumCloud mettra l'offre de Scaleway au niveau des plus grands fournisseurs de cloud afin de constituer une alternative européenne crédible en respectant "les plus hauts standards de sécurité et de conformité" permettant l'hébergement de données sensibles.

Ces éléments seront particulièrement important pour valider le principe d'un cloud souverain. Scaleway explique ainsi que la certification "viendra également confirmer que nos solutions n'exposent à aucun moment les données de nos clients à une législation extraterritoriale".

C'est en fait une étape de plus dans un cheminement démarré depuis plusieurs années puisque l'entreprise indique que les données des clients en France sont hébergées dans des datacenters uniquement européens tandis que les logiciels sont développés en open source, garantissant "autonomie totale" et " protégeant contre les risques tarifaires ou juridiques imposés par des acteurs non-européens".

La souveraineté européenne ne doit plus être un simple discours

A l'heure où les digues de l'utilisation et de la sécurité des données sont en train de craquer et de nouveaux enjeux cherchant à rompre certains équilibres, la recherche de souveraineté n'est plus une coquetterie "au cas où" mais un enjeu en train de devenir vital pour l'Europe.

La qualification SecNumCloud de l'offre Scaleway Cloud devrait être obtenue d'ici fin 2025, ce qui permet à l'entreprise de faire reconnaître ses efforts en matière de souveraineté et même de se présenter comme "le plus souverain des fournisseurs de cloud européens".

Par les temps qui courent, l'argumentation n'est plus seulement marketing mais peut faire figure de véritable alternative différenciante.