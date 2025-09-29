La marque CMF by Nothing lance son premier casque supra-auriculaire, le Headphone Pro. Il mise sur un design modulaire avec coussinets interchangeables, une autonomie annoncée de 100 heures et une réduction de bruit active hybride. Proposé à un tarif très agressif, il vise à bousculer le marché de l'audio de milieu de gamme avec des fonctionnalités premium.

La stratégie de CMF by Nothing a toujours été claire : proposer des produits au design distinctif et aux fonctionnalités pertinentes à un prix contenu. Le nouveau CMF Headphone Pro ne déroge pas à la règle. Il vient se positionner comme une alternative bien plus abordable au Nothing Headphone (1), tout en introduisant une dimension de personnalisation inédite sur ce segment.

Un design modulaire au service de la personnalisation

La principale innovation du CMF Headphone Pro réside dans son approche modulaire. Les coussinets d'oreilles sont amovibles et interchangeables, permettant aux utilisateurs de créer une apparence qui leur est propre. Le casque est disponible en trois coloris de base : Gris Foncé, Gris Clair et Vert Clair.

Pour pousser la personnalisation plus loin, CMF proposera des paires de coussinets supplémentaires, notamment en Orange. C'est un argument de style qui vise clairement un public jeune, désireux d'afficher une identité visuelle unique.

L'ergonomie et la qualité sonore au rendez-vous ?

Au-delà de l'esthétique, CMF a soigné l'expérience utilisateur. Fini les boutons classiques, le contrôle du volume et de la lecture se fait via une molette rotative intuitive. Un curseur physique, baptisé "Energy Slider", permet d'ajuster en temps réel les niveaux de basses et d'aigus pour adapter le son à l'humeur du morceau.

Côté son, le casque embarque des haut-parleurs de 40 mm et prend en charge le codec LDAC pour une certification Hi-Res Audio, sans fil comme en filaire. La technologie Audiodo permet même de créer un profil sonore personnalisé en analysant la morphologie de l'oreille de l'utilisateur pour un rendu audio sur mesure.

Des fonctionnalités complètes et une autonomie marathon

La fiche technique est étonnamment complète pour un gadget positionné à moins de 100 €. Le casque intègre une réduction de bruit active (ANC) hybride capable d'atténuer le bruit ambiant jusqu'à 40 dB, avec un ajustement automatique selon l'environnement. Il est également doté de cinq microphones, du Bluetooth 5.4 avec connexion multipoint et d'un support pour l'audio spatial.

Mais son véritable point fort est son autonomie marathon. CMF annonce jusqu'à 100 heures de lecture sans ANC, et encore 50 heures lorsque celle-ci est activée. Une charge rapide de 5 minutes via USB-C suffirait à récupérer 4 heures d'écoute.

Proposé à 99 € en Europe dès ce 29 septembre sur le site Nothing.tech et sur Amazon, le CMF Headphone Pro a de solides arguments pour faire de l'ombre à des concurrents bien plus onéreux. Reste à voir si la qualité sonore perçue tiendra la comparaison face à l'implacable réalité du marché.