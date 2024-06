Tandis que la marque Nothing entend reporter son prochain smartphone Nothing Phone (3) l'année prochaine afin de se laisser le temps de peaufiner des services d'intelligence artificielle, c'est du côté de sa marque fille CMF by Nothing qu'il faut s'attendre au lancement d'un premier smartphone.

La marque a commencé à évoquer l'arrivée imminente d'un smartphone CMF Phone (1) qui constituera une première entrée en matière adaptée à sa philosophie de développement d'une gamme de produits à tarif abordable.

Comme Nothing, elle jouera sans doute sur un design atypique et un choix de fonctionnalités assurant un bon rapport qualité / prix, à l'image de la curieuse molette placée dans l'angle du smartphone et de la coque orange texturée.

Une variante du Nothing Phone (2a)

Avant même l'annonce officielle, le leaker Yogesh Brar et le site 91Mobiles dévoilent un rendu du dos du CMF Phone (1) montrant la molette, une vis apparente en partie basse et un bloc photo de deux capteurs et leur flash.

Le CMF Phone (1) serait construit sur la base du Nothing Phone (2a) sans les bandes lumineuses Glyph et avec un processeur plus léger. Le smartphone serait doté d'un affichage 6,7 pouces FHD+ avec dalle OLED et rafraîchissement d'écran 120 Hz.

Il ferait le choix d'un processeur Dimensity 7300 avec 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage (avec port pour carte microSD) et proposera un capteur photo principal de 50 mégapixels et d'un second module non précisé, avec un capteur à selfies de 16 mégapixels à l'avant.

Une coque personnalisable ?

On devrait pouvoir compter sur une belle autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh avec charge filaire de 33W. La vis à l'arrière suggère que le CMF Phone (1) pourrait jouer la carte de la personnalisation avec par exemple la possibilité de changer la coque pour d'autres coloris ou textures.

Quant au prix, Yogesh Brar table sur un tarif de 19 999 roupies en version 6 Go / 128 Go sur le marché indien, soit 223 € environ, ce qui pourrait donner un prix autour de 300 € en Europe, avec Android 14 et la surcouche NothingOS à bord.