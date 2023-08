Pour toucher de nouveaux segments sans modifier l'image de marque de leur entreprise, les fabricants de smartphones lancent généralement des marques filles qui permettent d'explorer de nouvelles idées et segments sans risquer l'accident industriel.

Xiaomi pousse ainsi les marques Redmi et Poco tandis que OnePlus met en avant sa série Nord en milieu de gamme, avec la possibilité à terme d'en faire des marques indépendantes.

Le jeune fabricant de smartphones avec dos lumineux et d'écouteurs sans fil à coque transparente Nothing a indiqué vouloir lancer une gamme spécifique CMF by Nothing (CMF pour Color Material Finish) qui incluera des produits combinant style, fonctionnalités avancées et prix raisonnables.

Une première Watch Pro chez CMF

Son premier produit pourrait être une montre connectée dont quelques détails avaient émergé ces derniers jours. Le leaker @TechleaksZone a diffusé un rendu et des informations conncernant cette première smartwatch qualifiée d'un pas très original " Watch Pro ".

Elle serait lancée aux côtés d'autres accessoires comme des écouteurs sans fil avec réduction de bruit et un chargeur rapide compact de type GaN.

(credit : TechLeaksZone)

La Watch Pro de CMF profiterait d'un boîtier carré en alliange d'aluminium et aux angles arrondis certifié IP68 pour lui assurer une bonne étanchéité. Elle proposera un affichage AMOLED de 1,96 pouce avec support de l'Always on Display, une luminosité de 600 nits et un rafraîchissement de 50 Hz.

Un prix très attractif

La montre connectée utilisera un OS propriétaire (pas de Wear OS ici) avec une centaine de cadrans pour la personnaliser. L'arrière du boîtier comprendra différents capteurs comme un cardiofréquencemètre et la mesure de la SpO2.

Elle pourra gérer 110 modes sportifs et réalisera un suivi d'activité quotidienne, des sessions de sport grâce à son module GPS intégré ainsi qu'un suivi du sommeil. La Watch Pro offrirait l'intéressante fonction de gestion d'appels en Bluetooth et sa batterie de 330 mAh lui assurera jusqu'à 13 jours d'autonomie (sans AoD, et sans doute une semaine avec).

Le leaker prédit le lancement de la montre Watch Pro de CMF pour le 26 septembre avec un prix très attractif de 4500 roupies soit 50 euros HT environ.