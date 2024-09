Voici tout d'abord la console Anbernic RG405M - 256 Go.

Elle dispose d'un écran tactile de 4 pouces IPS multipoint et de 4 Go de RAM LPDDR4X.

Son processeur Unisoc Tiger T618, équipé de 2 cœurs ARM Cortex-A75 et 6 cœurs Cortex-A55 cadencés à 2 GHz, garantit de hautes performances tout en optimisant la consommation d'énergie.

Fonctionnant sous Android 12, elle est livrée avec une carte de 256 Go contenant 4 267 jeux préchargés.

Grâce à sa batterie de 4 500 mAh, la RG405M permet jusqu'à 8 heures de jeu continu et se recharge rapidement via USB-C en 2 heures. Côté connectivité, elle prend en charge le Wi-Fi 2,4 / 5G et le Bluetooth 5.0, et permet le streaming de jeux PC grâce à la technologie Moonlight. Son système audio est équipé d'un double haut-parleur haute fidélité.

La RG405M se distingue par ses joysticks à capteur Hall, son gyroscope à six axes et son boîtier en alliage d'aluminium, garantissant des commandes réactives et une prise en main confortable. Elle permet d'ajouter facilement de nouveaux jeux grâce à la prise en charge de plusieurs émulateurs et offre une interface personnalisable.

La console peut également faire tourner des jeux PSP en augmentant la résolution à 960 x 544 pixels, soit le double de la résolution native de 480 x 272 pixels.

La Anbernic RG405M version 256 Go est proposée en gris ou noir au prix de 165 € grâce au code RG405M256 sur Geekbuying avec livraison standard offerte.





Voici quelques autres modèles de consoles Anbernic à prix réduit sur Geekbuying et AliExpress :

