Voici tout d'abord le Xiaomi 14 Ultra 512 Go.

Il est équipé d'un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces à bords incurvés, offrant une résolution WQHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Compatible avec Dolby Vision et HDR10+, l'écran est renforcé par un cadre en aluminium ultra-résistant 6M42 et le Xiaomi Shield Glass, qui offre une protection jusqu'à 10 fois supérieure par rapport aux verres classiques.

Le smartphone propose 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et une charge de 90 W complète en seulement 31 minutes.

Le processeur Snapdragon 8 Gen3 assure des téléchargements ultra-rapides et intègre des fonctionnalités IA avancées grâce à sa nouvelle architecture 1+5+2, améliorant les performances du CPU de 32 % et du GPU de 34 %.

Le Xiaomi 14 Ultra se distingue par son quadruple module caméra de pointe conçu en partenariat avec Leica. Il inclut quatre capteurs et six longueurs focales, avec un capteur principal de 1", une lentille ultra-lumineuse Leica Summilux et un système d'ouverture variable pour des images d'une précision exceptionnelle.

Le smartphone est également équipé de haut-parleurs stéréo Dolby Atmos et bénéficie de la certification IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière.

Le Xiaomi 14 Ultra 512 Go peut être obtenu à 899 € chez Orange avec les 400 € de remise immédiate + les 200 € de bonus rachat de votre ancien mobile.

Un pack photo Pro Xiaomi d'une valeur de 199 € vous est également offert jusqu'au 30 septembre.

On continue avec l'aspirateur balai sans fil Xiaomi JIMMY H9 Pro.

Il délivre une aspiration puissante de 200 AW, générant une pression de 25 000 Pa grâce à son moteur numérique sans balais atteignant 110 000 tr/min.

Son système de cyclone horizontal breveté réduit les pertes d'aspiration, offrant une faible résistance à l'air et un débit d'air optimisé. Une technologie anti-enroulement empêche les poils d'animaux et les cheveux de s'enrouler autour de la brosse.

4 modes de nettoyage sont disponibles :

Eco : pour les sols durs ;

Turbo : pour les tapis ;

Max : pour les zones très sales ;

Auto : pour un ajustement automatique de la puissance.

La technologie de détection de la tête de brosse reconnaît les différents types de sols et ajuste automatiquement la puissance pour un nettoyage plus efficace (disponible uniquement en mode Auto).

Sa conception brevetée avec poignée supérieure rend le transport plus aisé tandis que le tube métallique flexible facilite l'accès sous les meubles. L’écran LED permet d'afficher le mode d'aspiration, le niveau de batterie, l’état du filtre et les codes d’erreur.

L'aspirateur est doté d'un grand bac à poussière de 0,6 L et dispose d'une autonomie maximale de 80 minutes en mode Eco.

Geekbuying propose une garantie de 2 ans sur le JIMMY H9 Pro.

L'aspirateur Xiaomi JIMMY H9 Pro est disponible à 269 € grâce au code JMH9PPR sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.



Enfin, on termine avec le PC portable gaming HP Victus 15-fa0006sf.

Il est doté d'un écran antireflet IPS Full HD à bords fins de 15,6 pouces (1920 x 1080 px) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant une luminosité de 250 nits et couvrant 45 % de l’espace colorimétrique NTSC.

Il embarque un processeur Intel Core i7-12650H (10 cœurs, 16 threads, 24 Mo de cache, jusqu'à 4,70 GHz) et une carte graphique GeForce RTX 3050, avec 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go.

Le PC intègre un système à double ventilateur et deux caloducs pour éviter la surchauffe, ainsi qu'un double haut-parleur avec HP Audio Boost optimisé par Bang & Olufsen pour un son immersif.

Il assure jusqu’à 10h30 d’autonomie et peut se recharger à 50 % en seulement 30 minutes.

Le HP Victus 15-fa0006sf est proposé à 799 € au lieu de 1 099 €, soit une remise de 27 % sur Amazon.

À découvrir également sur GNT :