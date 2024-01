Commençons par l'ANBERNIC RG35XX Plus 64Go - Gris.

Ultra-compacte et avec son design inspiré de la Game Boy, la console est dotée d'un écran IPS 3,5 pouces avec une résolution de 640 x 480 pixels et d'un haut-parleur haute-fidélité.

Sa batterie de 3300 mAh permet une autonomie de 8 heures.

Elle embarque un processeur H700 Quad-core ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz avec Dual-core G31 MP2 incluant 1 Go de RAM DDR4.

Une vaste bibliothèque de plus de 5 000 jeux est préinstallée sur la carte TF de 64 Go. On y retrouve notamment les jeux de la NES, la SNES et la Sega Genesis, ainsi que divers formats, tels que les jeux d'arcade, les jeux PS1, etc.



La console prend en charge le Bluetooth 4.2, pour connecter des manettes sans fil ou encore un écran grâce à la sortie HDMI, ainsi que le WiFi 5G pour le mode multijoueur en ligne.

3 coloris sont disponibles.

À noter que les jeux ne sont pas en français (anglais disponible).

La console ANBERNIC RG35XX Plus 64Go - Gris est à 57,99 € avec le code NNNFRSOLDEAX + la réduction déjà appliquée au lieu de 74,18 €, soit une remise totale de 21% sur Geekbuying. Livraison gratuite depuis la Chine.







Passons à l'ANBERNIC RG35XX Plus 64 + 128Go - Noir transparent.

Ce modèle dispose de plus d'espace de stockage avec une deuxième carte TF de 128 Go contenant plus de 10 000 jeux.



L'ANBERNIC RG35XX Plus 64 + 128Go - Noir transparent est à 66,99 € avec le code NNNFRSOLDEXXP + la réduction déjà appliquée au lieu de 83,46 €, soit une remise totale de 19% sur Geekbuying. Livraison de Chine offerte.









Passons maintenant à l'ANBERNIC RG35XX H 64Go - Noir.

Petite et légère, elle dispose d'un écran IPS horizontal de 3,5 pouces d'une résolution de 640 × 480 pixels.

Elle est alimentée par un processeur ARM Cortex-A53 quadricœur H700f avec une fréquence 1,5 GHz combiné avec un GPU Dual-core G31 MP2 et 1 Go de RAM LPDDR4.

Plus de 5 000 jeux sont préinstallés sur la carte TF de 64 Go. La console propose de multiples formats : PSP, PS1, DC, NDS, Arcade, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC...



Elle prend en charge le Bluetooth 4.2 ainsi qu'un mode multijoueur en ligne avec WiFi 5G et une sortie HDMI est disponible.



La batterie de 3 000 mAh offre jusqu'à 8 heures d’autonomie en fonction de l’émulateur auquel vous jouez.

La console est équipée de 2 joysticks de haute précision et est disponible en 3 coloris.

L'ANBERNIC RG35XX H 64Go - Noir est à 67,99 € avec le code NNNFRSOLDE64G + la réduction déjà appliquée au lieu de 77,89 €, soit une remise totale de 12% sur Geekbuying. La console est expédiée gratuitement de Chine.









Enfin, terminons avec l'ANBERNIC RG35XX H 64 + 128Go - Noir.

Il s'agit du même modèle que le précédent avec en plus une deuxième carte TF de 128 Go contenant plus de 10 000 jeux.



L'ANBERNIC RG35XX H 64 + 128Go - Noir est à 76,99 € avec le code NNNFRSOLDE128 + la réduction déjà appliquée au lieu de 88,09 €, soit une remise totale de 12% sur Geekbuying. Expédition de Chine gratuite.







