Imaginez un peu la scène : vous attendez avec impatience la sortie de la prochaine console, ou vous comptiez simplement remplacer l'ancienne, et paf ! Le prix prend une claque de près de 70 %. C'est le scénario catastrophe qui pourrait bien attendre les joueurs aux États-Unis si Donald Trump met à exécution ses menaces de taxer lourdement les importations chinoises. Et puisque toutes les consoles sont fabriquées là-bas, elles seraient en première ligne...

Des taxes qui piquent : pourquoi cette flambée des prix ?

Au cœur du problème, on retrouve les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. L'administration Trump a évoqué, ou plutôt remis sur le tapis l'idée d'appliquer des droits de douane supplémentaires pouvant atteindre 145% sur une vaste gamme de produits "made in China". Et devinez quoi ? Nos consoles de salon, qu'il s'agisse de la PlayStation, de la Xbox ou de la Nintendo Switch, sont massivement assemblées en Chine. Résultat mécanique : si ces tarifs sont appliqués, le coût d'importation grimpe, et cette augmentation se répercute quasi inévitablement sur le prix payé par les joueurs. Selon les derniers calculs, la hausse ainsi attendue sur les consoles serait de +69,4% sur le prix final. Et pour ne rien arranger, la hausse concernerait également une partie des jeux, notamment les titres proposés en version physique. La situation devrait être largement problématique alors même que les hausses de prix viennent déjà d'intervenir chez Sony comme chez Microsoft au niveau des consoles, mais aussi au niveau des logiciels avec des jeux flirtant avec les 80€, voire 90€ chez Nintendo pour sa Switch 2. En clair, jouer sur console pourrait très prochainement devenir un luxe aux États-Unis, et l'on voit déjà se profiler les différents abus liés au marché de l'occasion...Ou un abandon partiel des consoles ou du jeu vidéo physique.

Les géants du jeu vidéo montent au créneau

Face à cette menace, les grands noms du secteur – Sony, Microsoft et Nintendo – ne sont évidemment pas restés les bras croisés. Ils avaient d'ailleurs déjà tiré la sonnette d'alarme par le passé, expliquant que de telles taxes pénaliseraient avant tout les consommateurs américains. Dans une lettre adressée aux autorités américaines, ils soulignaient ainsi: « Bien que nous apprécions les efforts de l'administration pour protéger la propriété intellectuelle américaine [...], la charge disproportionnée que représentent ces tarifs douaniers pour les consommateurs américains signifie que l'on pénalisera des dizaines de millions de joueurs américains et que l'on mettra en péril des milliers d'emplois.» Un message on ne peut plus clair sur l'impact redouté d'une telle politique sur le marché du jeu vidéo.

Car pour se vouloir un peu plus concrète, une hausse de 70% sur une console correspondrait en moyenne à une hausse de 428$ par console de génération actuelle. De quoi entrainer un sérieux coup de frein sur le marché, et une manoeuvre qui sanctionnera davantage les marques américaines que la Chine, les carnets de commandes relatifs à la production de consoles étant négociés depuis plusieurs mois déjà...

Le gamer américain, futur pigeon de la farce ?

Une augmentation de 480 dollars sur une console neuve, c'est un sacré coup dur pour le budget, surtout pour les familles ou les joueurs plus jeunes. Cela pourrait freiner les ventes, rendre l'accès aux nouveautés plus difficile et, comme le craignent certains, transformer progressivement les consoles en objets de luxe. Difficile d'imaginer un Noël où la dernière PlayStation ou Xbox deviendrait inaccessible pour beaucoup à cause de décisions politiques.

Par ailleurs, il ne s'agit là que d'un constat mené sur le seul secteur du jeu vidéo, mais qui s'applique dans des proportions variables à tout un panel d'articles : smartphones, tablettes, PC portables, dispositifs connectés, accessoires de PC, écrans, casques audio, batteries, téléviseurs...