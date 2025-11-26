Le marché des véhicules électriques sature, forçant les grands noms de l'industrie automobile à s'orienter massivement vers la robotique.

L'objectif est d'utiliser leur savoir-faire en production de masse et en intelligence artificielle pour inonder le monde d'assistants mécaniques, persuadés que ce nouveau marché éclipsera bientôt celui de la voiture traditionnelle.

Le robot Iron est-il une simple copie ou une vraie menace pour Tesla ?

La présentation a été théâtrale, à la hauteur des ambitions démesurées de la marque. Pour couper court aux rumeurs affirmant qu'un humain se cachait sous la coque, le patron de Xpeng n'a pas hésité à "disséquer" son modèle Iron sur scène.

Ce robot de septième génération, propulsé par des puces Turing maison, affiche une fluidité de mouvement troublante grâce à ses 62 articulations actives. Plus qu'un simple prototype, il incarne la volonté de l'entreprise de rivaliser directement avec l'Optimus d'Elon Musk, en intégrant ces machines directement dans ses usines et ses boutiques.

Pourquoi l'automobile mise-t-elle tout sur les androïdes ?

La logique est implacable : si vous savez construire des voitures intelligentes à la chaîne, vous savez construire des robots. Les dirigeants chinois, comme He Xiaopeng, estiment que le marché du robot humanoïde recèle un potentiel financier bien supérieur à celui de l'auto.

Let this stand as the final proof: the robot that mastered the catwalk is built by a Chinese startup.



The journey continues, and we will advance, step by step.@XPengMotors pic.twitter.com/cv50lpHfAs — Xiaopeng He (@xiaopenghexpeng) November 7, 2025

En mutualisant les technologies de batteries, de capteurs et d'IA, des constructeurs comme Chery ou GAC espèrent faire chuter drastiquement les coûts de fabrication. L'idée est de rendre ces bijoux technologiques aussi abordables et communs qu'une berline familiale dans un futur proche.

Quand verra-t-on ces machines débarquer chez nous ?

Le calendrier s'accélère et la production de masse est d'ores et déjà programmée. La Chine vise une commercialisation à grande échelle dès 2026, ne laissant que peu de répit à la concurrence occidentale.

Ces robots, conçus pour être des assistants polyvalents, commenceront leur carrière comme guides ou ouvriers avant de potentiellement franchir le seuil de nos foyers. Avec plus de deux millions de robots déjà actifs dans l'industrie nationale, le pays prépare le terrain pour une ère où l'intelligence incarnée sera omniprésente.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels autres constructeurs chinois développent des robots ?



Outre Xpeng, des marques comme BYD, Nio, et Chery (avec son robot Mornine) investissent massivement dans ce secteur pour diversifier leurs revenus.

À quoi sert le robot Iron pour l'instant ?



Il est principalement destiné à des tâches industrielles dans les usines Xpeng et à l'accueil client dans les points de vente de la marque.

Le robot est-il vraiment autonome ?



Oui, il utilise le modèle d'IA "Vision-Language-Action" de l'entreprise, lui permettant de se déplacer, de parler et d'effectuer des tâches complexes de manière autonome.