On commence avec le contrôleur arcade optique All-Button Razer Kitsune.

Les quatre boutons de mouvement sont disposés avec précision pour un contrôle optimal et une exécution sans faille. En remplaçant le stick traditionnel, ils offrent une prise en main nette et précise, minimisant les erreurs d’entrée et garantissant une parfaite maîtrise des coups à charge et des enchaînements complexes.

Les switches optiques linéaires low-profile Razer assurent une réactivité et une précision exceptionnelles. Grâce à leur course réduite, ils procurent une réponse ultra-rapide et fluide, idéale pour optimiser vos footsies et whiff punishes avec une précision millimétrée.

Conçu pour la compétition, il intègre un fermoir de sécurité du câble et un switch de verrouillage pour les tournois. Ces systèmes empêchent toute déconnexion accidentelle et désactivent les boutons non essentiels.

Alimenté par Razer Chroma RGB, le Razer Kitsune apporte une touche de style à votre gameplay grâce aux nombreuses combinaisons de couleurs et aux effets lumineux personnalisables.

Retrouvez le contrôleur arcade Razer Kitsune à 259,14 € au lieu de 349,99 € (prix officiel), soit une remise de 26 % sur Amazon.



Et voici quelques autres bonnes affaires disponibles en ce moment :

Aspirateur robot ILIFE G9 Pro à 109,99 € avec le code NNNBONPLANM4 (aspiration 3000 Pa autorégulatrice, station avec vidage automatique, télécommande, prise en charge Alexa / Google Home...)

