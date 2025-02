On commence avec une petite présentation de la Razer Basilisk V3 Pro.

Dotée de la molette inclinable Razer HyperScroll, elle permet une navigation fluide et réactive, idéale pour les jeux nécessitant des changements rapides et précis. Son design ergonomique assure une prise en main confortable, avec 11 boutons programmables qui s’adaptent à tous les styles de jeu.

L’éclairage Razer Chroma RGB offre une illumination personnalisable sur 13 zones, avec un éclairage inférieur intégral.

Sous le capot, elle embarque le capteur optique 30K Focus Pro, offrant une sensibilité impressionnante de 30 000 DPI, une vitesse de 750 IPS et une accélération de 70 G, garantissant une précision extrême dans toutes les situations.

Conçue pour une utilisation prolongée, elle dispose d’une batterie offrant jusqu’à 110 heures d’autonomie en mode Razer HyperSpeed Wireless et jusqu’à 150 heures en Bluetooth.

Elle est également compatible avec le Razer HyperPolling Wireless Dongle et le Razer Mouse Dock Pro, permettant d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 8 000 Hz.

Retrouvez la Razer Basilisk V3 Pro en noir version 30K à 159,93 € chez Leclerc avec livraison standard offerte, soit une remise de 11 % par rapport à son prix officiel de 179,99 €.



Et voici quelques autres souris Razer à des prix intéressants :

