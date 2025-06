Nous avons tous vécu cette situation : une discussion anodine sur Facebook à propos, disons, d'un voyage au Portugal ou d'une recette de boeuf bourguignon, et d'un coup, votre fil d'actualité et les publicités sont inondés d'informations sur le Portugal ou le plat en question. Étrange ? Pas vraiment... votre téléphone ne vous espionne pas directement, mais tout cela est lié aux "cookies" de votre appareil. Ces petits fichiers peuvent aussi être la cause d'une baisse soudaine des performances de votre smartphone. Et c'est exactement pourquoi il est crucial de savoir comment les gérer, ainsi que le cache, pour retrouver un appareil performant et protéger votre vie privée.

Les cookies : ces petits fichiers qui en disent long sur vous, le bon et le moins bon.

Les cookies sont de minuscules fichiers de données enregistrés sur votre téléphone (et d'autres appareils) par les sites web que vous visitez. Leur but principal est d'aider les sites à se souvenir de qui vous êtes, de ce que vous avez recherché et de vos préférences de navigation. Par exemple, un cookie peut retenir votre lieu de résidence pour vous afficher la météo locale, ou se souvenir des articles laissés dans votre panier d'achat. Comme l'explique Rich DeMuro, expert en technologie, ils peuvent être "bons et mauvais". Les bons vous évitent de vous connecter sans cesse. Les mauvais, eux, vous suivent de site en site, ce qui explique pourquoi ces publicités sur le Portugal ou le boeuf bourguignon semblent vous coller à la peau.

Pourquoi est-il essentiel de vider les cookies de votre téléphone ?

Il y a deux raisons majeures pour lesquelles vous devriez régulièrement faire le ménage parmi vos cookies. La première est de protéger votre vie privée. Les cookies non essentiels, souvent créés par des réseaux publicitaires ou des géants des médias sociaux, sont utilisés pour vous suivre en ligne et afficher des publicités ciblées en fonction de vos habitudes. Bloquer ou désactiver ces "cookies tiers" est fortement recommandé par les experts, car cela limite grandement le traçage. La seconde raison est de corriger d'éventuels "bugs" sur les sites web. Il arrive qu'un site ne se charge pas correctement, rencontre des problèmes de connexion ou présente des anomalies d'affichage. Vider les cookies offre alors une "ardoise propre", ce qui peut résoudre ces problèmes et, par la même occasion, libérer de l'espace de stockage et améliorer les performances générales de votre appareil, particulièrement bénéfique pour les téléphones plus anciens à mémoire limitée.

Cookies et cache : des cousins, pas des jumeaux, qui méritent votre attention.

Souvent confondus, les cookies et le cache sont tous deux des fragments d'information stockés sur vos appareils, mais leur fonction diffère. Le cache est une copie temporaire des éléments d'un site (logos, photos, etc.) que votre navigateur télécharge lors de votre première visite. Son but ? Accélérer le chargement du site lors de vos prochaines visites, car votre téléphone n'a pas besoin de tout télécharger à nouveau depuis zéro. Cependant, ces petits bouts de données peuvent vite occuper beaucoup d'espace, limitant la place disponible pour vos photos et applications. Un cache trop volumineux peut aussi ralentir la réactivité de votre téléphone, dégrader ses performances globales, et même le faire figer ou planter plus fréquemment. Vider votre cache peut donc résoudre ces soucis.

Comment faire le grand ménage sur votre iPhone ou Android ?

La bonne nouvelle, c'est que vider les cookies et le cache est relativement simple. Voici comment procéder sur les principaux systèmes :

Sur iPhone (navigateur Safari par défaut) : Allez dans Réglages > Safari > Effacer historique et données de site. Confirmez en appuyant sur "Effacer historique et données". Cette action fermera vos onglets ouverts, mais vos informations de saisie automatique (mots de passe, adresses) seront conservées. Pour bloquer les cookies tiers à l'avenir (recommandé pour la confidentialité) : Allez dans Réglages > Safari > Avancé, puis activez "Bloquer tous les cookies". Attention : bloquer tous les cookies peut empêcher certains sites de fonctionner correctement.

Sur Android (navigateur Google Chrome par défaut) : Ouvrez le navigateur Chrome. Appuyez sur les trois points verticaux en haut à droite de l'écran. Sélectionnez "Historique" > "Effacer les données de navigation". Cochez les éléments que vous souhaitez supprimer : "Historique de navigation", "Cookies et données de site", et/ou "Images et fichiers en cache". Appuyez sur la flèche vers le bas à côté de "Période" pour définir la durée à effacer (de la dernière heure à "Toutes les périodes"). Enfin, appuyez sur le bouton "Effacer les données" en bas de l'écran. Pour bloquer les cookies tiers uniquement (recommandé) : Appuyez sur les trois points verticaux > "Paramètres" > "Paramètres de site" > "Cookies tiers", puis "Bloquer les cookies tiers".

Pour vider le cache d'applications individuelles sur Android : Allez dans "Paramètres" > "Applications". Sélectionnez l'application souhaitée, puis appuyez sur "Stockage". Si l'option "Vider le cache" est disponible, appuyez dessus. Toutes les applications ne permettent pas cette action.



C'est une maintenance simple pour une meilleure expérience.

Vos questions :