La course à la puissance de calcul dans l’intelligence artificielle prend une nouvelle tournure : OpenAI a tranché. La start-up derrière ChatGPT, longtemps abonnée à Microsoft Azure, officialise le recours à Google Cloud pour muscler ses serveurs et répondre à une demande folle.

Avec une demande qui ne fait que grimper, chaque fournisseur compte et aucun acteur ne veut rater le coche sur ce marché jugé décisif, quitte à nouer des alliances inédites.

OpenAI : fin de l’exclusivité Microsoft sur le cloud

Pendant des années, OpenAI s’appuyait exclusivement sur Microsoft pour alimenter ses modèles avec de la capacité GPU sur-mesure. Un mariage idéal ? Plus vraiment.

Depuis peu, la start-up déploie ses applications, dont ChatGPT, aussi bien sur Azure que sur d’autres nuages, Google Cloud en tête. Oracle et CoreWeave font également partie du casting pour renforcer l’infrastructure.





En coulisse, la relation entre Microsoft et OpenAI a changé : Microsoft a fini par désigner OpenAI comme concurrent, chacun vendant ses propres outils IA et abonnements cloud à des entreprises.

Résultat : le dernier accord signé met fin à l’exclusivité. Microsoft garde un droit de priorité pour fournir des ressources supplémentaires lorsque OpenAI en a besoin, mais ne ferme plus la porte à la concurrence.



OpenAI déploiera désormais certaines charges de travail d'intelligence artificielle sur l’infrastructure Google Cloud, déjà active aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Norvège. Un vrai coup de projecteur (et de confiance) pour le cloud de Google, souvent vu comme un challenger derrière Amazon Web Services et Azure.

Pourquoi Google Cloud ? Le pari sur la diversité et la puissance

OpenAI est toujours en quête de capacités : la demande de calcul explose, les GPU se font rares, et même un partenaire aussi massif que Microsoft ne suffit pas. Sam Altman, le patron d’OpenAI, l’a illustré sans détour : « Si quelqu'un a de la capacité GPU par tranches de 100k, veuillez appeler ! » Impossible de faire plus direct.



Multiplier les alliances devient vital. Google Cloud décroche une belle prise avec cette annonce, qui couronne des mois de négociations restés longtemps bloqués à cause de l’accord d’exclusivité passé avec Microsoft. Concrètement, ChatGPT et ses API pourront désormais tourner sur les serveurs Google via le cloud, aux côtés de ceux de Microsoft, Oracle et CoreWeave.





Google n’est pas un choix anodin. Même s’il pousse son propre assistant (Gemini) en frontal contre ChatGPT, Google Cloud a déjà convaincu Anthropic et son IA Claude par le passé, prouvant son sérieux dans le secteur. afin de garantir continuité, résilience et montée en puissance face à l’afflux d’utilisateurs et d'entreprises avides de solutions IA massivement parallélisées.

Vers une guerre ouverte des clouds IA

L’alliance OpenAI-Google s’inscrit dans une dynamique plus large où chaque acteur multiplie les deals pour ne pas se laisser distancer. OpenAI a déjà signé pour cinq ans avec CoreWeave, pour près de 12 milliards de dollars de GPU, et bénéficie d’un support élargi avec Oracle, dans le cadre du titanesque projet Stargate lancé avec Microsoft et SoftBank qui vise 500 milliards d’investissements dans des data centers IA mais peine à rassembler les fonds.



Ce ballet stratégique redistribue les cartes : Microsoft conserve l’exclusivité sur les interfaces de programmation d’OpenAI, contraignant tous les développeurs à passer par Azure pour intégrer ces modèles dans leurs propres applications.

Pour le reste, l’empilement de contrats propres à chaque géant donne le ton : la bataille du cloud IA ne fait que commencer et chaque méga-client compte. Même avec le support massif de Microsoft, OpenAI doit donc diversifier ses accès pour éviter le blocage.

La ruée vers la capacité GPU : un enjeu mondial

À mesure que les besoins en cloud s’accélèrent, la tension sur les ressources GPU devient palpable. OpenAI tire la sonnette d’alarme, mais il n’est pas le seul. Les principaux fournisseurs de cloud doivent investir massivement, construire des data centers colossaux et attirer les plus gros clients IA, quitte à faire équipe avec leurs rivaux d’hier.



La fragmentation des partenariats, loin de ralentir la compétition, accélère la quête de puissance et d’innovation. Pour OpenAI, disposer d'un accès simultané à plusieurs nuages limite les risques de coupure et dope la capacité d’innovation. Pour Google, Microsoft, CoreWeave et Oracle, chaque accord signifie un pas de plus vers la domination du marché.



Impossible de prédire à qui profitera à long terme cette recomposition accélérée, mais une chose est sûre : la gestion optimale de la capacité cloud sera la clé pour soutenir la révolution IA enclenchée à grande vitesse...pour le meilleur et pour le pire.