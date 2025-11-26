Arrivé sur WhatsApp fin 2024, Copilot y vit ses ultimes semaines, soit jusqu'au 15 janvier 2026. Après cette date butoir, Copilot cessera de fonctionner sur la messagerie dans le giron de Meta.

L'annonce de Microsoft n'est pas une surprise. Elle fait écho à celle d'OpenAI concernant le retrait de ChatGPT sur WhatsApp.

Pourquoi ce départ soudain de WhatsApp ?

Pour Copilot et ChatGPT, le retrait de WhatsApp en janvier prochain est une conséquence directe des mises à jour récentes des politiques de la plateforme de messagerie.

En octobre 2025, Meta a en effet révisé les conditions d'utilisation de son API WhatsApp Business, interdisant aux entreprises de distribuer des chatbots IA généralistes, lorsque l'intelligence artificielle elle-même est le produit.

La manœuvre vise à réserver la plateforme aux entreprises utilisant l'IA pour leur propre service client.

Un avertissement pour les utilisateurs de Copilot sur WhatsApp

En toute logique, Microsoft invite les utilisateurs à migrer vers les applications dédiées Copilot ou le site web de Copilot.

Un avertissement concerne l'historique des conversations sur WhatsApp qui ne pourra pas être transféré, parce que l'accès y est non authentifié. Il est recommandé d'exporter les discussions importantes via les outils de WhatsApp avant la date limite.