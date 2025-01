En dévoilant une nouvelle version de Copilot en octobre dernier, Microsoft avait également introduit une fonctionnalité Think Deeper. Elle permet à Copilot d'aborder des problèmes plus complexes et de fournir des réponses détaillées. Ces réponses sont formulées étape par étape.

Initialement, Think Deeper était disponible dans le cadre des Copilot Labs et en preview pour les abonnés payants Copilot Pro. Désormais, tous les utilisateurs de Copilot sans exception peuvent avoir recours à Think Deeper.

Une conséquence est de rendre gratuit l'accès au modèle de raisonnement o1 d'OpenAI qui est à la manœuvre. De son côté, OpenAI réserve o1 aux abonnés payants de ChatGPT (ChatGPT Plus, ChatGPT Pro et ChatGPT Team).

Pour des tâches variées du quotidien

« Faites appel à la sagesse et à la réflexion profonde. Copilot prendra environ 30 secondes pour prendre en compte votre question sous tous les angles et perspectives », peut-on lire pour Think Deeper dans Copilot.

Connu pour être le cofondateur de DeepMind et patron de la division Microsoft AI, Mustafa Suleyman cite plusieurs exemples en matière de gestion de carrière, de planification de projets ou pour approfondir des connaissances.

« Les possibilités d'utilisation sont vraiment infinies. Je suis réellement ravi que nos dizaines de millions d'utilisateurs aient tous cette opportunité. […] Laissez Think Deeper prendre en charge une partie de la charge mentale. » À noter que la connexion au compte Microsoft est obligatoire pour profiter de Think Deeper.