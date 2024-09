La fin d'une exclusivité Qualcomm avec ses puces Snapdragon X Series. L'initiative d'IA Copilot+ PC de Microsoft est élargie afin d'intégrer les nouvelles technologies de séries de processeurs Intel Core Ultra 200V et AMD Ryzen AI 300.

Dans le cadre de mises à jour gratuites de Windows diffusées à partir du mois de novembre prochain, Microsoft indique que les ordinateurs portables Copilot+ PC équipés des nouveaux processeurs d'Intel (Lunar Lake) et AMD (Strix Point) bénéficieront de nouvelles expériences d'IA.

Associées à Windows 11 et sollicitant une quarantaine de modèles d'IA, ces expériences comprennent la traduction de l'audio en temps réel, des effets Windows Studio pour les appels vidéo, la création et l'édition d'images dans Paint.

Ayant fait beaucoup parler d'elle, la fonctionnalité IA Recall sera également concernée après son passage dans le programme Windows Insider.

Les PC portables x86 ne sont pas oubliés

L'annonce de Microsoft n'est pas surprise. Le groupe de Redmond n'avait pas caché en mai dernier que l'exclusivité Qualcomm (architecture ARM) était temporaire. À voir si cela redonnera de l'allant à l'architecture x86 pour les PC portables Intel Lunar Lake et AMD Ryzen AI 300.

Les ordinateurs Copilot+ PC sont avec un minimum de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD. Ils doivent disposer d'un NPU (Neural Processing Unit) pour le traitement des tâches d'IA avec des performances d'au moins 40 TOPS (40 000 milliards d'opérations par seconde).