Le groupe Intel est en mauvaise posture depuis plusieurs trimestres, au point de d'envisager des pistes pour une profonde restructuration. Sa stratégie de relance de ses activités de fonderie en les ouvrant à d'autres entreprises est toujours d'actualité mais elle se confronte à la réalité d'un marché devenu plus difficile et qui voit émerger les processeurs ARM comme nouveaux concurrents dans les PC portables.

En attendant de voir arriver la nouvelle série de processeurs Arrow Lake sur PC de bureau, la firme annonce pour le salon IFA 2024 de Berlin l'autre volet essentiel de sa stratégie : la gamme de processeurs Intel Core Ultra 200V (le chef de file est le Core Ultra 9 288V de 8 + 8 coeurs) pour PC portables et en particulier pour répondre aux besoins des AI PC, ces ordinateurs intégrant l'intelligence artificielle générative.

Lunar Lake veut être aussi efficace que les processeurs ARM

Les Intel Core Ultra 200V sont portés par la plate-forme Intel Lunar Lake et sont annoncés comme "les processeurs x86 les plus efficaces jamais conçus" et capables de rivaliser avec les atouts historiques de l'architecture ARM. L'ironie de l'annonce est que les coeurs sont gravés en 3 nm non pas chez Intel mais chez le fondeur taiwanais TSMC, à la fois partenaire et concurrent, et en attendant de disposer des procédés Intel 20A et Intel 18A.

Le groupe de Santa Clara veut ainsi faire taire les critiques sur les processeurs x86 qui seraient performants mais au prix d'une forte consommation d'énergie. La menace d'un débordement par des processeurs ARM à la fois puissants et économes en énergie est dans l'air depuis l'arrivée d'Apple avec ses puces Apple Mx et désormais Qualcomm et ses Snapdragon X Elite / X Plus qui ont ouvert l'ère des AI PC.

Intel a donc beaucoup travaillé à la réduction de la consommation d'énergie pour ses nouveaux processeurs mobiles, en optimisant l'architecture de distribution et de gestion d'énergie, en retravaillant le fonctionnement des coeurs économiques E-Core en clusters et en utilisant de la RAM LPDDR5X 8533 intégrée à la plate-forme.

Lunar Lake exploite ainsi des coeurs puissants P-Core Lion Cove et des coeurs économiques E-Core Skymont en version basse consommation (LP-E Core). Intel annonce ainsi une multiplication par 2 des performances par Watt par rapport à Raptor Lake.

GPU Intel Xe2 et grosse capacité de traitement IA

A côté des avancées côté CPU, les processeurs Lunar Lake intègrent une partie graphique Intel Xe2 (avec support de l'upscaling XeSS) qui améliorent également sensiblement les performances GPU tout en consommant 20% d'énergie en moins.

Avec ces optimisations, Intel revendique une meilleure autonomie par rapport aux processeurs ARM de Qualcomm et aux puces x86 d'AMD sur une même configuration matérielle.

Et puisqu'il est question d'intelligence artificielle et d'AI PC, Intel annonce que ses processeurs Core Ultra 200V offrent une capacité de traitement IA de 120 TOPS (en combinant les capacités du GPU, du NPU intégré et du CPU), largement au-dessus des solutions AMD (80 TOPS) et de la première génération de processeur ARM Snapdragon X Elite (45 TOPS), tandis que Meteor Lake revendique jusqu'à 67 TOPS.

Intel annonce que ses processeurs Core Ultra 300V / Lunar Lake seront disponibles à partir du 24 septembre 2024 dans les PC portables des grands fabricants, avec une offre de 80 marchines proposées par une vingtaine de fabricants, dont évidemment Lenovo, HP et Dell.