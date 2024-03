Il y a quelques années Creality 3D faisait entrer le grand public dans l'univers de l'impression 3D avec 2 modèles phares : la CR-10 au volume confortable et la Ender-3 à prix particulièrement agressif.

Pour environ 150 €, les utilisateurs disposaient d'une machine au format relativement intéressant (220 x 220 x 250 mm de volume de construction). Une machine somme toute basique, mais performante et peu onéreuse à entretenir et à améliorer.

Au fil des années, Creality a fait évoluer sa Ender 3 en la déclinant à plusieurs sauces : V2, Neo... et les récentes Ender 3V3 SE et Ender 3V3 KE que nous avons testées. Finalement la plus grosse évolution vient d'avoir lieu avec la Ender 3 V3 tout juste annoncée qui constitue une envolée des performances et des équipements.

Une très sérieuse montée en gamme

Changement majeur de cette Ender 3 V3 par rapport aux anciennes générations : elle adopte une cinématique Core XZ : les axes X et Z sont gérés de concert par deux moteurs ce qui implique une suspension de la potence pour des déplacements à la fois plus fluides, mieux maitrisés et plus rapides. On retrouve actuellement cette cinématique sur les projets DIY comme les Voron Switchwire avec un certain succès auprès des makers les plus aguerris. Le tout est monté sur des rails linéaires, le plateau étant installé sur deux rails pour plus de stabilité.

Exit le châssis en profilé alu VSlot : Creality uniformise quelque peu sa gamme et rapproche la Ender 3 V3 de sa série K1 (notre test ici) avec un cadre moulé sur mesure anodisé et un châssis intégralement en métal. On retrouve d'ailleurs la tête d'impression de la série K1 sur la machine, ainsi que son écran tactile couleur de 4,3 pouces IPS.

La tête est donc en configuration Direct Drive, double entrainement allégé avec une hotend en céramique circulaire capable d'atteindre 300 °C, le tout associé aux buses High FLow de la marque.On y retrouve donc également le système d'auto calibration ainsi que l'accéléromètre ADXL pour l'input shaping (compensation de résonnance lié à l'inertie des vitesses de déplacement)

Au coeur de la machine, on retrouve une carte mère dotée d'un CPU dual core à 1,2 GHz capable d'accueillir une base Linux et pour cause : c'est Klipper qui officie (CrealityOS) et permet ainsi d'atteindre des vitesses assez impressionnantes de 600 mm/s.

La hotend profite d'une bague céramique de 60 W pour un flow rate de 32 mm³/s, le tout combiné avec la nouvelle buse Unicorn qui combine à la fois la partie buse et le heatbreak en conception tri-métal.

La machine dispose d'une connexion WiFi pour proposer du contrôle à distance via l'interface Web, mais également pour lancer des impressions depuis le Creality Cloud. On y trouve également un détecteur de fin de filament, une plaque d'impression flexible en PEI, le tout avec un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm.

L'imprimante 3D Creality Ender 3 V3 sera proposée prochainement au tarif de officiel de 449 € sur le site de Creality.