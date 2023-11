Commençons par le graveur laser Creality Falcon2 22W. Le laser est doté de la dernière technologie de compression ponctuelle FAC : 4 puissantes diodes laser de 6 W sont compressées pour augmenter la puissance à 22 W, le rendant capable par exemple de couper une tôle d'acier inoxydable de 0,05 mm en un seul passage.

Il offre une vitesse ultra-rapide de gravure de 25 000 mm/min et une surface de 400 x 415 mm.

Vous pouvez ajuster manuellement l'assistance pneumatique avec un bouton, ou automatiquement avec LightBurn, pour éliminer la fumée et protéger la lentille laser.

Plus sûr, il offre un système de surveillance triple :

La surveillance du débit d'air avec indication du volume actuel. Le débit est ajustable en fonction de vos besoins.

La surveillance de l'objectif qui déclenchera une alarme lorsqu'il sera trop sale, pour éviter la casse.

La surveillance anti-feu qui déclenchera une alarme et arrêtera la machine lorsqu'une flamme est détectée.

La gravure colorée est possible grâce à l'action du faisceau laser puissant sur l'acier inoxydable qui va alors produire des centaines de couleurs.

Le Falcon2 prend en charge la création hors ligne et l'aperçu dynamique hors ligne avec une carte TF, pour créer partout où vous voulez.

Il est compatible avec la plupart des systèmes comme Windows et macOS, et des logiciels comme LaserGRBL et LightBurn.

Le graveur laser Creality Falcon2 22W est en ce moment au prix de 569 € au lieu de 1 223,66 € avec la réduction déjà appliquée + le code NNNFRCRF22, soit une remise totale de 53% sur Geekbuying. Livraison gratuite de Pologne sous 1 à 5 jours ouvrés.





Passons maintenant au graveur laser Creality Falcon2 40W. Il s'agit du même modèle que le Falcon2 22W, mais avec une puissance supérieure de 40 W.

Le graveur laser Creality Falcon2 40W est au prix de 956 € au lieu de 1 612,35 € avec la réduction déjà appliquée + le code NNNFRCF40, soit une remise totale de 40% sur Geekbuying. Expédié gratuitement de Pologne sous 1 à 5 jours ouvrés.



Enfin, enchaînons avec le Creality Rotary Kit Pro pour la gravure de surfaces courbes. Il est prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte : démarrez-le rapidement en le connectant simplement à votre graveur.

Il est équipé de mâchoires réglables multifonctionnelles lui permettant de manipuler des objets de toutes les formes, avec un serrage externe et un support interne. Il est également doté d'un mandrin rotatif à 360° pouvant s'adapter à de grands et petits objets grâce à un goujon hexagonal et des mâchoires.

Un coussinet souple antidérapant vous garantit des gravures de qualité en améliorant la friction et en protégeant les objets fragiles.

Creality Rotary Kit Pro est compatible avec 95% des graveurs laser en plus de Creality comme XTOOL, ORTUR, Sculpfun, Genmitsu, LONGER, ATOMSTACK, Twotrees, ATEZR...

Le Creality Rotary Kit Pro pour la gravure de surfaces courbes est au prix réduit de 139 € au lieu de 178,04 € avec le code NNNFRCRKP, soit une remise de 21% sur Geekbuying. Livraison gratuite en 2 à 7 jours ouvrés de Pologne.





