Annoncé il y a six ans et repoussé à plusieurs reprises, le très ambitieux Crimson Desert s'est enfin trouvé une date de sortie ferme. C'est lors du dernier événement State of Play de PlayStation que le studio sud-coréen Pearl Abyss a mis fin au suspense : son action-RPG en monde ouvert débarquera le 19 mars 2026. Pour accompagner cette annonce tant attendue, une longue séquence de gameplay inédite a été dévoilée, confirmant que le jeu s'annonce aussi spectaculaire que promis.

Que nous apprend cette nouvelle séquence de gameplay ?

Présentée dans le cadre du programme IGN First, la vidéo de 11 minutes se concentre sur une quête de faction, "La Forteresse capturée". On y suit le protagoniste, Kliff, dans sa tentative de reprendre un château. Cette séquence est l'occasion de découvrir la richesse du gameplay. Le système de combat, nerveux et fluide, mélange attaques à l'arme blanche, projections et utilisation de capacités magiques, comme la possibilité d'infuser sa lance avec de la glace.





Mais l'exploration n'est pas en reste. Kliff utilise un grappin pour se propulser, plane dans les airs avec une compétence nommée "Ailes de corbeau" et utilise même son épée pour réfléchir la lumière et révéler des points d'intérêt cachés dans l'environnement. Le monde de Pywel s'annonce vaste et rempli d'activités, allant de la chasse à l'infiltration.

Le combat de boss est-il à la hauteur des attentes ?

La démonstration se conclut par un affrontement intense contre un boss nommé "Fontaine, le Chevalier maudit". Le combat semble particulièrement dynamique, le boss étant capable de se défendre avec un bouclier spectral qui lance ses propres attaques. Le studio Pearl Abyss, déjà connu pour son expertise des mondes en ligne avec Black Desert Online, semble avoir mis un soin particulier à rendre les affrontements lisibles et basés sur la physique, avec des décors qui s'effondrent et des interactions crédibles.





Petite touche intéressante : après avoir vaincu le boss, le joueur peut récupérer et utiliser son bouclier maudit, suggérant un système de butin gratifiant qui permettra de s'approprier les pouvoirs des ennemis les plus redoutables.

Quelles seront les plateformes et les éditions disponibles ?

Crimson Desert est confirmé pour une sortie sur PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S et Mac. Le jeu bénéficiera d'une sortie physique en partenariat avec PLAION. Plusieurs éditions sont déjà prévues :

Édition Standard : Le jeu de base.

Le jeu de base. Édition Deluxe : Inclura des bonus physiques (SteelBook, carte du monde, goodies) et des objets cosmétiques en jeu (armures, montures).

Inclura des bonus physiques (SteelBook, carte du monde, goodies) et des objets cosmétiques en jeu (armures, montures). Édition Ultimate : Contient tous les bonus de la Deluxe avec des armes et équipements supplémentaires.

Un bonus de précommande, le bouclier "Khaled Shield", sera offert pour toute réservation d'une de ces éditions.

Foire Aux Questions (FAQ)

Crimson Desert est-il un jeu solo ou multijoueur ?

Le jeu est avant tout une aventure solo en monde ouvert, avec une trame narrative forte. Le studio Pearl Abyss a une grande expérience des jeux en ligne, mais Crimson Desert est bien centré sur l'expérience d'un seul joueur.

Le jeu a-t-il été souvent repoussé ?

Oui, le développement de Crimson Desert a été long et a connu plusieurs reports. Initialement annoncé il y a six ans, son développement a été retardé à plusieurs reprises, notamment en 2021, pour permettre aux équipes de peaufiner ce projet très ambitieux. La date du 19 mars 2026 est la première date de sortie ferme communiquée par le studio.

Le jeu sera-t-il disponible sur PS4 ou Xbox One ?

Non, le jeu est développé exclusivement pour les consoles de génération actuelle (PlayStation 5 et Xbox Series X|S) ainsi que pour PC et Mac. Ses ambitions techniques, notamment graphiques et physiques, ne lui permettent pas de tourner sur les anciennes consoles.