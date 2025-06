C'est l'une des arlésiennes les plus attendues du jeu vidéo. Annoncé en 2019, l'ultra ambitieux Crimson Desert s'est fait très discret, au point de faire douter les joueurs. Mais le silence vient d'être brisé par une fuite massive. Un média coréen affirme connaître la date de sortie du futur blockbuster de Pearl Abyss. Et elle est aussi précise que surprenante.

Quelle est cette date de sortie qui vient de fuiter ?

Notez bien cette date dans vos calendriers. Le jeu d'action-RPG Crimson Desert serait prévu pour une sortie mondiale le 2 novembre 2025. L'information, à prendre encore avec quelques pincettes, provient du journal sud-coréen MTN, qui l'aurait obtenue lors d'un entretien avec le studio. La date est étonnante : un dimanche. Mais à l'ère du tout numérique, ce choix n'a rien d'insensé et permettrait un lancement mondial simultané. Une annonce officielle de Pearl Abyss pour confirmer tout cela ne devrait plus tarder.

Pourquoi cette date est-elle si stratégique ?

Parce que le plus grand monstre du jeu vidéo lui a laissé le champ libre. Le report de GTA 6 à 2026 a créé un vide immense dans le calendrier de fin d'année 2025. Un boulevard s'ouvre donc pour Crimson Desert, qui se retrouve soudainement en position de favori pour devenir LE grand jeu de cette période. Selon les rumeurs, Pearl Abyss craignait justement la confrontation directe avec le géant de Rockstar. Le destin leur offre une occasion en or de vider nos portefeuilles sans concurrence frontale.

Qu'est-ce que Crimson Desert, le concurrent de The Witcher ?

C'est le projet le plus colossal jamais entrepris par le studio coréen Pearl Abyss, déjà connu pour le MMORPG à succès Black Desert Online. D'abord pensé comme une suite spirituelle, le projet a muté pour devenir un jeu de rôle et d'action en monde ouvert purement narratif, lorgnant ouvertement sur les terres de The Witcher 3 ou Assassin's Creed. Les bandes-annonces, techniquement impressionnantes, promettent des combats de boss épiques, des mécaniques de corps-à-corps poussées et une exploration immense du continent de Pywel aux commandes du héros, Kliff.

Plus de détails



Cette information est-elle 100% officielle ?

Pas encore tout à fait. L'information provient d'une fuite d'un média coréen très sérieux, le MTN, qui cite un entretien direct avec le studio. Cependant, Pearl Abyss n'a pas encore publié de communiqué officiel pour confirmer la date. Cela ne devrait logiquement plus tarder.

Sur quelles plateformes le jeu sortira-t-il ?

Crimson Desert est un jeu de nouvelle génération. Il est prévu pour une sortie sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Le développement du jeu a-t-il été difficile ?

Oui, c'est un secret de polichinelle. Depuis son annonce en 2019, le jeu a connu de nombreux reports, des changements de direction et des refontes de ses systèmes de jeu. Le fait qu'il arrive enfin à une date de sortie est un petit miracle en soi et témoigne de l'ambition et de la persévérance du studio.