Treize ans après sa sortie initiale, Grand Theft Auto V continue de défier le temps. Alors que la suite, GTA 6, monopolise toutes les conversations, Rockstar Games prouve que son aîné a encore des choses à offrir. Le studio vient d'annoncer une nouvelle extension d'envergure pour son mode multijoueur : GTA Online: Money Fronts. Prévue pour le 17 juin, cette mise à jour plonge les criminels de Los Santos dans une nouvelle dimension de la pègre : le blanchiment à grande échelle. Une annonce qui arrive à point nommé pour occuper une communauté de joueurs de plus en plus fébrile.

Devenez le baron du crime organisé de Los Santos

Fini les braquages à l'arrache, place à la stratégie financière. L'idée derrière "Money Fronts" est de permettre aux joueurs de laver leur argent sale. Pour y parvenir, il faudra faire l'acquisition d'entreprises locales servant de façades. Parmi les possibilités, on trouve des commerces bien connus de San Andreas comme le lave-auto Hands On Car Wash, le dispensaire de cannabis Smoke on the Water ou encore la compagnie de tours en hélicoptère Higgins Helitours. L'objectif est simple : gérer une activité légale en surface pour dissimuler des profits illicites. Le joueur sera épaulé par un associé de longue date, Martin Madrazo, et de nouveaux conseillers pour optimiser ses opérations. Comme le précise la description officielle de Rockstar Games : "Avec l'aide de l'associé de longue date Martin Madrazo, vous entrerez en contact avec de nouveaux conseillers qui vous aideront à accumuler de nouvelles entreprises commerciales et à blanchir votre argent sale tout en injectant des revenus légitimes sur vos comptes. Avec une comptabilité créative et un peu d'huile de coude, vous finirez par vous enrichir davantage et le fisc n'en saura rien."

Nouveaux jouets et missions pour les criminels en herbe

Une mise à jour de GTA Online ne serait pas complète sans son lot de nouveaux véhicules. "Money Fronts" ne déroge pas à la règle et introduit plusieurs bolides pour parader dans les rues de la ville. Les joueurs pourront s'offrir les SUV Karin Everon RS et Woodlander, ainsi que la puissante Declasse Tampa GT. Les amateurs d'uniformes ne sont pas oubliés, avec l'arrivée de la moto de police Western Police Bike, accompagnée d'une tenue spéciale de patrouilleur d'autoroute estivale pour se lancer dans des missions de police inédites. Ces ajouts de contenu sont clairement pensés comme des "gouffres à temps" pour les joueurs de haut niveau, proposant des objectifs coûteux qui pourraient subtilement encourager le recours aux microtransactions pour les plus pressés.

Gérer l'attente, un art que les studios maîtrisent

Le timing de cette mise à jour, prévue pour le 17 juin, n'est pas anodin. Avec une date de sortie pour Grand Theft Auto VI désormais fixée au 26 mai 2026, il s'agit de maintenir l'engagement de la communauté sur le long terme. Cette stratégie de contenu régulier pour un jeu ancien mais toujours extrêmement populaire est une manière efficace de faire patienter des millions de fans. Cette longue attente, ponctuée d'annonces au compte-gouttes, n'est pas unique à Rockstar. Elle fait écho à la situation vécue par les admirateurs d'une autre saga monumentale : The Elder Scrolls. Les fans de Bethesda espèrent fébrilement des nouvelles de The Elder Scrolls VI, annoncé en 2018 et resté silencieux depuis. La moindre rumeur, comme celle d'une possible apparition lors du Xbox Games Showcase du 8 juin, suffit à enflammer les forums. Un fan optimiste se demandait récemment : "Certaines personnes diront vite que non, mais pour ma part, je pense qu'ils le feront. Même si ce n'est qu'un autre teaser." Cette gestion de l'anticipation, entretenue par des mises à jour pour les anciens opus ou par un silence calculé, est devenue une facette du marketing des géants du jeu vidéo. Le but est de s'assurer que lorsque le nouveau titre sortira enfin, le désir des joueurs sera à son comble. En attendant, le blanchiment d’argent à Los Santos a de beaux jours devant lui.