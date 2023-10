Après plusieurs années d'expérimentations ayant permis de peaufiner les technologies, les enteprises de taxis autonomes Cruise et Waymo avaient obtenu en août dernier l'autorisation de déployer leur service de transport à toute heure du jour et de la nuit à San Francisco.

Cette évolution était vue comme très favorable au développement des véhicules autonomes en reconnaissant leur capacité à s'insérer dans le flux du trafic urbain aux côtés des humains, malgré certaines critiques signalant que ces voitures autonomes tendent à congestionner le trafic par excès de prudence.

Des incidents qui interrogent sur la sécurité

Rapidement, des incidents ont été signalés mettant plus ou moins en cause ces véhicules autonomes. Sans en être forcément à l'origine ou directement responsables, ils ont pourtant conduit le DMV (Department of Motor Vehicules) californien à faire suspendre le service des taxis autonomes de Cruise au motif d'un risque pour la sécurité publique.

Si la décision ne concernait que la ville de San Francisco, berceau des véhicules électriques et autonomes, Cruise, filiale de General Motors, vient d'annoncer suspendre proactivement ses activités de robotaxi dans les autres villes où elles avaient été autorisées : Phoenix, Houston, Austin au Texas et Miami (Floride).

La suspension ne concerne que la conduite autonome intégrale et Cruise peut continuer à proposer de la conduite autonome "supervisée", avec un chauffeur capable de reprendre le contrôle du véhicule à tout moment.

Cruise joue la prudence

Même si la firme assure que sa décision n'est pas liée à de nouveaux incidents, l'agence Reuters signale que les autorités enquêtent sur cinq cas récents de freinage soudain ayant entraîné des collisions.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) avait déjà ouvert en décembre dernier une investigation après plusieurs signalements de freinages brutaux générant des accidents et, parfois, des blessés.

Elle a également ouvert une enquête concernant la capacité des véhicules autonomes à éviter les piétons. Un incident début octobre avait conduit un véhicule Cruise à écraser un piéton déjà heurté par un véhicule en fuite, ce qui avait conduit les autorités à annoncer la suspension du service.