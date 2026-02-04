Mauvaise nouvelle pour les amateurs d'animation japonaise. Crunchyroll, le géant du secteur détenu par Sony, a officialisé une nouvelle augmentation de ses tarifs en France. C'est un coup dur qui intervient juste après la suppression de sa formule gratuite financée par la publicité. La mesure est déjà en place pour les nouveaux clients et s'appliquera aux abonnés existants à partir du 4 mars prochain, selon leur cycle de facturation.

Quels sont les nouveaux tarifs de Crunchyroll ?

L'ajustement est direct et simple : un euro de plus sur les formules mensuelles. L'abonnement "Fan" passe ainsi de 5,99 € à 6,99 € par mois. De son côté, la formule "Mega Fan", qui permet notamment le visionnage sur quatre écrans simultanés et l'accès au Crunchyroll Game Vault, grimpe de 7,99 € à 8,99 € par mois.

Les offres annuelles subissent également une inflation, avec une hausse de 5 euros. Cette révision tarifaire est la seconde en moins de deux ans, la précédente datant de mai 2024. Une dynamique qui interroge sur la stratégie de la plateforme Crunchyroll depuis son acquisition par Sony.

Comment cette hausse est-elle justifiée ?

Pour faire passer la pilule, la plateforme met en avant la richesse de son catalogue, présenté comme "la plus grande librairie dédiée aux animes du monde" avec plus de 50 000 épisodes. L'entreprise promet également des améliorations techniques à venir ou récentes pour justifier cette augmentation.

Parmi celles-ci, on retrouve le contrôle parental, la protection par code, les profils multiples ou encore la possibilité attendue de passer les génériques. Des arguments qui peinent à convaincre alors que la fusion avec Funimation avait déjà laissé un goût amer à certains utilisateurs, notamment avec la perte des copies numériques liées à leurs anciens achats.

Quelle est la stratégie de Sony pour l'avenir ?

Depuis son rachat par Sony pour 1,2 milliard de dollars en 2021, Crunchyroll a clairement changé de cap. Fini l'accès gratuit, place à une monétisation agressive qui vise à rentabiliser l'investissement. Le groupe japonais ambitionne d'accélérer la croissance du service, qui a déjà dépassé les 17 millions d'abonnés payants en mars 2025.

Cette stratégie s'appuie sur des synergies fortes avec les autres branches de l'empire Sony, comme PlayStation ou le studio d'animation Aniplex. L'annonce d'une série animée exclusive comme Ghost of Tsushima pour 2027 illustre parfaitement cette volonté d'intégrer l'écosystème Sony. Le consommateur, lui, doit décider si la valeur ajoutée justifie le prix croissant de l'abonnement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette augmentation de prix sera-t-elle effective ?

Pour les nouveaux abonnés, la hausse est immédiate. Pour les abonnés actuels, elle s'appliquera lors du prochain cycle de facturation après le 4 mars 2026.

L'offre gratuite de Crunchyroll existe-t-elle toujours ?

Non, l'option gratuite financée par la publicité a été définitivement supprimée. Cette décision a précédé de peu cette nouvelle augmentation des tarifs payants.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités promises ?

Crunchyroll évoque l'arrivée du contrôle parental, de la protection par code, des profils multiples et de la possibilité de passer les introductions et les crédits pour justifier cette hausse.