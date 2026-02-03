Les derniers résultats financiers de la firme de Kyoto viennent de tomber, et ils sont sans appel. Au 31 décembre 2025, la Switch 2 s'est écoulée à 17,37 millions d'exemplaires à travers le monde.

Ce chiffre permet à la nouvelle venue de dépasser en moins d'un an les ventes totales de la Wii U, qui avaient péniblement atteint 13,56 millions sur l'ensemble de sa carrière.

Fort de ce succès, le constructeur maintient avec confiance sa prévision de vendre 19 millions de consoles pour l'année fiscale se terminant en mars 2026.

Un lancement qui dissipe les doutes des investisseurs

Pourtant, le climat n'était pas entièrement serein. Après un pic historique en août suivant son lancement, l'action de Nintendo avait connu une baisse de plus de 30 %, nourrissant les craintes de certains investisseurs quant à un possible essoufflement des ventes. Les chiffres de la période des fêtes sont venus balayer ces inquiétudes.

Avec 7 millions d'unités vendues rien que sur le dernier trimestre, la console a prouvé sa robustesse. Comme le souligne Serkan Toto, PDG de Kantan Games, "l'implosion des ventes, prédite par certains, ne s'est pas produite".

Le constructeur a d'ailleurs publié un graphique illustrant que sa nouvelle machine a franchi le cap des 15 millions d'unités en 30 semaines, là où il en avait fallu plus de 45 à la première Switch pour atteindre ce même jalon.

La puissance d'un écosystème bien établi

Le succès matériel s'accompagne logiquement d'une forte demande pour les jeux. Les ventes de logiciels pour la nouvelle console atteignent déjà 37,93 millions d'unités.

Sans surprise, les franchises phares de la marque portent cette performance, avec Mario Kart World qui domine largement les débats avec environ 14 millions de copies vendues.

Nintendo explique ce succès par une transition beaucoup plus fluide entre les générations. L'immense base installée de la première Switch, devenue récemment la console la plus vendue de l'histoire de Nintendo en dépassant la DS, a servi de tremplin.

La firme a ainsi pu éviter ce qu'elle appelle "l'interruption de la relation avec les consommateurs", un défi majeur lors des lancements précédents qui suivaient une console au succès mitigé.

Quels sont les prochains défis pour Nintendo ?

Malgré ces chiffres triomphaux, l'horizon n'est pas sans nuages. La société doit faire face à plusieurs vents contraires potentiels, notamment une hausse inédite du prix des mémoires, un composant clé de ses consoles qui pourrait impacter les coûts de production.

L'autre enjeu majeur réside dans la capacité à maintenir un catalogue de jeux suffisamment solide pour soutenir l'élan sur le long terme.

Pour contrer ce risque, le calendrier des sorties est déjà fourni. Mario Tennis Fever est attendu en février, suivi de près par Pokémon Pokopia en mars, deux titres issus de ses franchises les plus populaires.

En parallèle, le film d'animation The Super Mario Galaxy Movie, prévu pour avril, pourrait créer un appel d'air décisif. La pérennité du succès de la Switch 2 dépendra de cette synergie entre matériel, logiciel et produits dérivés.