Le constructo de Johnny Silverhand est peut-être piégé dans la tête de V, mais Keanu Reeves, lui, est bien vivant et prêt à rempiler. Interrogé par IGN, l'acteur canadien a affirmé sans détour qu'il "adorerait" reprendre son rôle de rockstar rebelle dans "Project Orion", la suite très attendue de Cyberpunk 2077. Une déclaration qui enflamme la communauté, mais qui soulève une question cruciale : le retour de Johnny est-il vraiment une bonne chose pour le futur de la franchise ?

Pourquoi le retour de Johnny Silverhand est-il si compliqué ?

L'enthousiasme de Keanu Reeves est communicatif, mais son retour poserait un véritable casse-tête scénaristique pour CD Projekt Red.

L'arc narratif de Johnny Silverhand trouvait une conclusion forte et satisfaisante dans Cyberpunk 2077, quelle que soit la fin choisie par le joueur. Faire revenir le personnage impliquerait de devoir canoniser l'une de ces fins, une décision qui pourrait brider la liberté créative du studio et décevoir une partie des joueurs.

C'est un pari risqué : la puissance marketing de l'acteur contre la cohérence de l'univers.

Que sait-on de cette suite, "Project Orion" ?

Pour l'instant, très peu de choses. Le projet est encore en phase de pré-production, avec une équipe d'environ 80 personnes mobilisées.

Ce que l'on sait, grâce à Mike Pondsmith, le créateur du jeu de rôle papier original, c'est que l'action ne se limitera pas à Night City. Une toute nouvelle ville, décrite comme "un Chicago qui aurait mal tourné", sera au cœur de l'intrigue.

Cette nouvelle localisation suggère un nouveau départ, avec de nouveaux personnages et enjeux, rendant la présence de Johnny Silverhand encore moins évidente.

Faut-il y voir une simple déclaration de courtoisie ?

La déclaration de Keanu Reeves est peut-être simplement une marque de son attachement au personnage et à l'univers du jeu, sans réelle implication future.

L'acteur, devenu une icône de la culture geek depuis son fameux "You're breathtaking" à l'E3 2019, sait l'impact de ses paroles auprès des fans. CD Projekt Red pourrait capitaliser sur cet engouement avec un simple caméo ou une référence, plutôt que de construire toute une intrigue autour de son retour. Le studio polonais a encore le temps de peser le pour et le contre, le développement de "Project Orion" ne faisant que commencer.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le retour de Johnny Silverhand est-il confirmé ?

Non, absolument pas. Seul l'acteur Keanu Reeves a exprimé son désir de reprendre le rôle. CD Projekt Red n'a fait aucune annonce officielle à ce sujet.

Quand sortira Cyberpunk 2 (Project Orion) ?

Aucune date de sortie n'a été annoncée. Le jeu est en phase de pré-production et le développement complet prendra plusieurs années. Certaines estimations évoquent une sortie pas avant 2030.

L'histoire se passera-t-elle toujours à Night City ?

Night City sera toujours présente, mais le créateur de la franchise a confirmé qu'une nouvelle ville, inspirée d'un "Chicago qui aurait mal tourné", sera également explorable.