Si le studio polonais CD Projekt avait discrètement évoqué une suite à son immense succès Cyberpunk 2077 sous la forme d'un mystérieux Projet Orion signalé ici et là depuis 2022, il confirme désormais plus franchement son existence.

L'équipe polonaise a enfin confirmé officiellement qu'elle préparait bien une suite du nom de Cyberpunk 2 et que le projet était suffisamment avancé pour entrer en phase de pré-production. Quelques indices avaient préparé le terrain en promettant par avance une complexité et une densité encore plus riche.

Cyberpunk 2, la prochaine aventure

Une centaine de développeurs seraient déjà sur le front depuis le mois d'avril pour renouveler l'aventure après un Cyberpunk 2077 écoulé à 30 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2020 et une extension Phantom Liberty qui s'est écoulée à 10 millions d'exemplaires.

Le jeu doit également arriver sur la nouvelle console Nintendo Switch 2 à partir du 5 juin 2025 en utilisant les propriétés de la console et notamment les manettes Joy-Con armées de leurs gyroscopes et capteurs de mouvement pour renforcer l'immersion dans l'univers du jeu.

Pour ce qui est de Cyberpunk 2, l'entrée en pré-production est évidemment une bonne nouvelle mais cela ne marque que le point de départ d'un développement long du jeu qui va sans doute demander encore un bon bout de temps avant la phase de finalisation...s'il n'est pas abandonné avant.

The Witcher 4 d'abord, Cyberpunk 2 ensuite

CD Projekt aura sans doute à coeur de ne pas reproduire les erreurs des débuts de Cyberpunk 2077 qui avait eu très mauvaise presse à son lancement avant de révéler son potentiel.

Pour le moment, les détails restent minces mais les rumeurs évoquent la possibilité de découvrir une nouvelle ville en plus de Night City avec une ambiance spécifique et toujours l'impression d'évoluer dans une ville bien vivante.

Si Cyberpunk 2 pourrait ne pas être finalisé avant 2030, c'est aussi que CD Projekt avance sur d'autres projets, et notamment sur The Witcher 4, autre gros morceau du studio polonais, alors que The Witcher 3 : Wild Hunt a dépassé les 60 millions de copies vendues.