C'est un des jeux les plus scrutés de ces dernières années. Cyberpunk 2077 s'apprête à relever un nouveau défi de taille : tourner sur la Nintendo Switch 2. Et pas n'importe comment. CD Projekt a confirmé que son RPG d'action-aventure en monde ouvert débarquera en version Ultimate Edition dès le lancement de la nouvelle console de Nintendo, le 5 juin prochain. Une annonce qui suscite autant de curiosité que d'attentes, surtout après les débuts difficiles du titre sur certaines plateformes.

Night City en 4K sur Switch 2 : à quoi s'attendre visuellement ?

Les premières images ne se sont pas fait attendre. Plusieurs extraits de gameplay de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition tournant sur Nintendo Switch 2 ont fait surface. CD Projekt nous livre ainsi une vidéo de gameplay de 37 minutes pour mettre en avant le portage et rassurer. Les captures ont été majoritairement réalisées avec la console en mode docké, connectée à un téléviseur. Le jeu y laisse entrevoir un affichage en 4K. Le résultat est étonnamment propre et fluide. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre au niveau de détail visuel d'un PC haut de gamme. Les versions PS5 et Xbox Series X|S restent graphiquement supérieures, mais clairement, le jeu s'affiche sous un bien meilleur jour que lors de sa sortie sur PS4 et Xbox One. Les textures, les effets de lumière et la densité des modèles 3D sont logiquement adaptés aux capacités de la console hybride. Néanmoins, cette mouture pour la Nintendo Switch 2 s'annonce tout à fait respectable. Elle démontre le potentiel de la nouvelle puce Tegra personnalisée par Nvidia. Avec ses 8 cœurs CPU et sa puissance graphique annoncée à 3,07 TFLOPs en mode TV, la console semble parée. De quoi rassurer les futurs acquéreurs sur sa capacité à accueillir des titres gourmands.

Un gameplay repensé pour la Switch 2 : Joy-Con et gyroscope à l'honneur

Au-delà des performances graphiques, cette version Switch 2 de Cyberpunk 2077 apportera son lot de fonctionnalités spécifiques. Elles sont pensées pour les manettes Joy-Con 2. L'immersion dans les rues de Night City promet d'être enrichie. CD Projekt a ainsi intégré des commandes par mouvements. Il sera possible de taillader ses ennemis au katana en mimant les gestes avec un Joy-Con. La visée gyroscopique offrira une alternative intuitive pour ajuster son tir avec les armes à feu. L'écran tactile de la console sera également mis à contribution. Il permettra de naviguer plus facilement dans les menus. Autre ajout intéressant : le Joy-Con droit pourra être utilisé comme une sorte de souris. Cela offrira une précision accrue, que ce soit durant les phases de combat ou en dehors. Ces spécificités de gameplay pourraient bien apporter une saveur unique à cette version nomade et de salon.

L'Ultimate Edition : l'expérience Cyberpunk 2077 complète dès le lancement

C'est bien l'Ultimate Edition de Cyberpunk 2077 qui sera proposée aux joueurs de la Switch 2. Cela signifie que le jeu de base, avec son monde ouvert foisonnant et ses multiples embranchements scénaristiques, sera accompagné de l'extension acclamée Phantom Liberty. Cette dernière plonge le joueur dans un thriller d'espionnage haletant au cœur du quartier dangereux de Dogtown. L'ensemble promet des dizaines, voire des centaines d'heures pour explorer Night City. Les joueurs pourront bâtir leur légende de cyber-mercenaire V. Leurs choix façonneront leur destin ainsi que celui des personnages rencontrés. Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande, au prix de 69,99 €. Les joueurs pourront également bénéficier du programme "Mes Récompenses" de CD Projekt RED pour obtenir des bonus en jeu. Après un lancement initial chaotique sur certaines plateformes en 2020, CD Projekt semble avoir appris de ses erreurs. La qualité du portage de The Witcher 3 sur la première Switch en témoignait déjà, même si le studio l'avait confié à Saber Interactive. L'arrivée de Cyberpunk 2077 sur la nouvelle machine de Nintendo est donc attendue avec un optimisme prudent.