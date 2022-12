CD Projekt prépare la sortie de la première et seule extension prévue à date pour Cyberpunk 2077. Même si le titre est passé d'échec à succès depuis le lancement de la série Netflix Edgerunners et de la mise à jour 1.6, CD Projekt a perdu plus d'un an à réparer son jeu et à reconquérir le public, c'est pourquoi le studio est revenu sur sa promesse de nombreux DLCs.

Une version GOTY pour Cyberpunk en 2023

L'extension baptisée Phantom Liberty est prévue pour l'année prochaine, sans date de lancement précisée à ce jour, et il se murmure que CD Projekt prépare également une édition GOTY (Game of the Year) de Cyberpunk 2077, dans l'esprit de celle lancée avec The Witcher 3. Cette édition devrait contenir le jeu original ainsi que l'extension payante et l'ensemble des dlcs sortis.

CD Projekt envisagerait de sortir Cyberpunk 2077 GOTY peu après le lancement de l'extension Phantom Liberty et d'une mise à jour d'ampleur.