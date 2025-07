Si vous n'avez pas encore arpenté les rues futuristes de Night City, c'est votre jour de chance ! Cyberpunk 2077 est désormais gratuit sur PlayStation Plus, une excellente nouvelle qui coïncide avec le 15e anniversaire du service. L'offre inclut même une réduction spéciale de 30% sur le DLC Phantom Liberty, exclusive aux membres PlayStation Plus, valable jusqu'au 23 juillet. C'est l'occasion rêvée de plonger dans ce RPG en monde ouvert dystopique, qui a fait couler beaucoup d'encre à son lancement en 2020.

Après des débuts difficiles, marqués par des bugs et des problèmes de performance, CD Projekt Red a inlassablement travaillé à corriger le tir. Des mises à jour et des patchs gratuits ont transformé le jeu en une expérience primée, bien plus stable et engageante. PlayStation Plus, le service d'abonnement de Sony, similaire au Xbox Game Pass, continue d'élargir sa bibliothèque de jeux. Cette intégration de Cyberpunk 2077 au catalogue est une stratégie claire pour attirer et fidéliser les abonnés Extra et Premium.

Quels autres jeux rejoignent le catalogue PlayStation Plus en juillet ?

Cyberpunk 2077 est certes la tête d'affiche, mais le mois de juillet est particulièrement généreux en nouveautés pour les abonnés PlayStation Plus. Pour vous aider à y voir plus clair, voici la liste complète des titres et leurs dates d'arrivée sur le service :

Dès le 1er juillet : Diablo 4 (PS Plus Essential, Extra, Premium) Jusant (PS Plus Essential, Extra, Premium) The King of Fighters 15 (PS Plus Essential, Extra, Premium)

Dès le 9 juillet : Cyberpunk 2077 (PS Plus Extra, Premium)

Dès le 15 juillet : Banishers: Ghosts of New Eden (PS Plus Extra, Premium) Bluey: The Video Game (PS Plus Extra, Premium) Planet Zoo (PS Plus Extra, Premium) Risk of Rain 2 (PS Plus Extra, Premium) Tropico 6 (PS Plus Extra, Premium) New World: Aeternum (PS Plus Extra, Premium)

Dès le 22 juillet : Abiotic Factor (PS Plus Extra, Premium)

Dès le 31 juillet (pour les membres Premium uniquement) : Twisted Metal 3 Twisted Metal 4



C'est une diversité de genres qui montre la volonté de Sony de proposer du contenu pour tous les goûts, des grosses productions aux pépites indépendantes.

PlayStation Plus : Une offre en constante évolution, mais à quel prix ?

L'offre PlayStation Plus se décline en trois niveaux : Essential (8,99€ par mois), Extra (13,99€ par mois) et Premium (16,99€ par mois), chacun donnant accès à une bibliothèque de jeux de plus en plus étendue. Si le niveau Essential propose une sélection mensuelle de jeux, les tiers Extra et Premium débloquent l'accès au Game Catalog complet. Les jeux comme Cyberpunk 2077 sont disponibles pour les abonnés Extra et Premium. Il faut noter que seuls les membres Premium auront accès aux jeux classiques PS1, PS2 et PSP, comme les titres Twisted Metal.

Sony mise clairement sur ces abonnements pour fidéliser sa clientèle et proposer un écosystème de jeu riche. Cependant, la stratégie de prix des DLC (comme Phantom Liberty, avec sa réduction pour les membres Plus) et la segmentation des offres peuvent parfois prêter à confusion. Malgré tout, l'évolution du service est constante, avec des ajouts fréquents pour maintenir l'intérêt des joueurs. C'est une stratégie de fond qui s'adapte aux tendances du marché du divertissement numérique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'els sont les principaux jeux ajoutés au PlayStation Plus en juillet ?

Les principaux jeux ajoutés au PlayStation Plus en juillet sont Cyberpunk 2077 (pour les abonnés Extra et Premium), Banishers: Ghosts of New Eden, Abiotic Factor, Bluey: The Video Game, Planet Zoo, Risk of Rain 2, Tropico 6, et New World: Aeternum. Des jeux classiques comme Twisted Metal 3 et 4 sont aussi disponibles pour les abonnés Premium.

Cyberpunk 2077 est-il disponible pour tous les abonnés PlayStation Plus ?

Non, Cyberpunk 2077 est disponible pour les abonnés aux tiers PlayStation Plus Extra et Premium. Les abonnés au tier Essential ne pourront pas y jouer gratuitement.

Y a-t-il des promotions spéciales liées à l'arrivée de Cyberpunk 2077 sur PlayStation Plus ?

Oui, dans le cadre du 15e anniversaire de PlayStation Plus, les membres du service bénéficient d'une réduction de 30% sur le DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, valable jusqu'au 23 juillet.