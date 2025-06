Ça y est, PlayStation Plus souffle ses 15 bougies ! Le service d'abonnement emblématique de Sony, lancé le 29 juin 2010, fête cet anniversaire en grande pompe tout au long de l'été. Pour marquer le coup, les joueurs peuvent s'attendre à une véritable avalanche de nouveautés et de surprises, des jeux "offerts" aux essais exclusifs, en passant par des tournois et des promotions. Préparez-vous, car Sony a décidé de gâter sa communauté et de montrer l'importance de ce service qui a pavé la voie aux abonnements gaming modernes.

Quels jeux seront "offerts" aux abonnés PlayStation Plus en juillet 2025 ?

Comme à son habitude, Sony ne déroge pas à la règle et offre trois titres majeurs dès le 1er juillet 2025 à tous ses abonnés (Essential, Extra, Premium). La tête d'affiche de cette sélection est sans conteste Diablo 4, l'action-RPG de Blizzard, qui fera son entrée remarquée sur PS4 et PS5, juste à temps pour le début de sa saison 9. Pour les amateurs de baston, The King of Fighters XV (PS4 & PS5) promet des combats intenses. Enfin, pour une expérience plus calme et contemplative, les abonnés PS5 pourront découvrir Jusant, un jeu d'escalade narratif de Don't Nod. Vous aurez jusqu'au 4 août pour ajouter ces jeux à votre bibliothèque et les conserver tant que votre abonnement reste actif, garantissant des heures de divertissement sans frais supplémentaires.

Quelles autres activités et avantages PlayStation Plus propose-t-il pour cet anniversaire ?

Les célébrations du 15ème anniversaire de PlayStation Plus vont bien au-delà des jeux mensuels, avec une série d'activités lancées dès le 27 juin 2025. Les membres PS Plus Premium auront la chance de tester de futurs hits via des essais de jeux exclusifs : ils pourront se jeter dans l'arène avec WWE 2K25 (disponible dès aujourd'hui) ou partir à la chasse aux monstres dans Monster Hunter Wilds (disponible à partir du 30 juin). Un week-end de promotions exclusives sur le PlayStation Store (du 27 au 29 juin) permettra de faire des économies sur des titres populaires comme Sniper Elite: Resistance, Sid Meier’s Civilization® VII et Star Wars Outlaws. De plus, tous les abonnés PS Plus pourront récupérer un pack gratuit pour Valorant, rempli d'éléments cosmétiques. Les fans de compétition ne sont pas oubliés avec un tournoi spécial, la "PlayStation Plus 15th Anniversary Cup", offrant des prix tels que de la monnaie virtuelle et des avatars PSN. C'est une multitude d'avantages pour récompenser la fidélité des joueurs.

Un week-end multijoueur gratuit pour tous, c'est possible ?

Absolument ! Sony a une surprise de taille pour tous les joueurs PlayStation, même ceux qui ne sont pas abonnés à PlayStation Plus. Ce week-end, du samedi 28 juin (00h01, heure locale) au dimanche 29 juin (23h59, heure locale), un "Online Multiplayer Weekend" permettra à tous les détenteurs d'une console PlayStation de participer aux matchs multijoueurs en ligne sans avoir besoin d'un abonnement PlayStation Plus actif. C'est une excellente occasion de découvrir ou de redécouvrir le frisson de la compétition en ligne sur des titres comme EA Sports FC, NBA 2K, UFC, ou Tekken 8. Cette initiative vise non seulement à célébrer l'anniversaire, mais aussi à potentiellement attirer de nouveaux abonnés en leur offrant un aperçu gratuit des bénéfices du multijoueur en ligne, pierre angulaire du service PS Plus depuis sa création il y a 15 ans.

Quel est l'historique et l'importance de PlayStation Plus pour Sony ?

Depuis son lancement, PlayStation Plus est devenu un pilier fondamental de la stratégie de Sony et de l'écosystème PlayStation. Initialement, il offrait des avantages clés comme l'accès au multijoueur en ligne et des réductions exclusives sur le PlayStation Store. L'introduction du bénéfice "Jeux Mensuels" (anciennement "Instant Game Collection") a marqué un tournant, avec plus de 500 jeux offerts au fil des ans. Il y a trois ans, le service a été relancé avec l'introduction des formules Extra et Premium/Deluxe, ajoutant un catalogue de jeux conséquent et le streaming de jeux cloud. Des titres phares comme Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök, Grand Theft Auto V, et Hogwarts Legacy ont été parmi les plus joués récemment dans le catalogue. Ces 15 années de PlayStation Plus témoignent d'un engagement continu à fournir des expériences de jeu de qualité et des services à forte valeur ajoutée, consolidant la position de PlayStation sur le marché.

