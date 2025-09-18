Le nouveau vaisseau cargo Cygnus XL de Northrop Grumman est enfin arrivé à bon port. Après un lancement réussi le 14 septembre depuis la Floride à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX Falcon 9, ce ravitailleur a rejoint la Station spatiale internationale (ISS).

La mission a pourtant été marquée par un imprévu technique qui a fait monter la tension au centre de contrôle de la Nasa.

Un voyage spatial qui a failli mal tourner

Tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Le surlendemain du décollage, alors que le Cygnus XL effectuait des manœuvres pour se rapprocher de l'orbite de l'ISS, son moteur principal s'est coupé prématurément. Pas une, mais deux fois.

Un scénario catastrophe ? Les ingénieurs ont rapidement identifié la source du problème qui est imputé à un réglage logiciel. Une sécurité un peu trop zélée a déclenché l'arrêt du propulseur.

Le vaisseau lui-même fonctionnait parfaitement, mais cet incident a forcé la Nasa et Northrop Grumman à reporter l'arrivée de 24 heures, le temps de recalculer une nouvelle trajectoire d'approche.

Une capture de haute volée par les astronautes

Suite au plan de vol alternatif, le Cygnus XL s'est présenté au point de rendez-vous aujourd'hui. C'est l'astronaute Jonny Kim qui a pris les commandes du bras robotique Canadarm2 de l'ISS pour capturer le vaisseau cargo à 11h24 GMT, avec l'assistance de sa collègue Zena Cardman.

Une fois la capture réussie, Jonny Kim a souligné la capacité des équipes à s'adapter. « S'adapter et surmonter des défis imprévus est quelque chose que nous faisons à la Nasa, et je suis très fier de faire partie de cette équipe. »

Une livraison XXL pour l'ISS

Cette mission est le tout premier vol du Cygnus XL, une version agrandie du vaisseau capable de transporter 33 % de charge utile en plus. À son bord, près de 5 tonnes de matériel scientifique et de ravitaillement pour les astronautes et occupants de l'ISS.

Il contient notamment du matériel pour produire des cristaux semi-conducteurs et pharmaceutiques, ainsi qu'un système de lumière UV destiné à purifier les systèmes d'eau de l'ISS.

Le Cygnus XL restera amarré au module Unity de la Station spatiale internationale jusqu'en mars 2026. Pas de retour sur Terre et c'est rempli de plusieurs milliers de kilos de déchets qu'il se désintégrera lors de la rentrée atmosphérique.

Auparavant, il est envisagé une manœuvre inédite en novembre qui consistera à détacher temporairement le Cygnus XL, tout en étant maintenu sur le Canadarm2, pour laisser le champ libre à l'arrivée d'un vaisseau Soyouz.