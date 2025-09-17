L'espace ne pardonne aucune erreur, et la mission NG-23 vient d'en faire la dure expérience. Lancé dimanche depuis Cape Canaveral à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, le tout nouveau vaisseau cargo Cygnus XL, plus grand et plus capacitaire, a rencontré une avarie majeure lors de son trajet vers la Station Spatiale Internationale (ISS).

Après deux jours de vol sans encombre, son moteur principal a refusé de fonctionner correctement, forçant les contrôleurs de vol à interrompre la manœuvre d'approche.

Quelle est la nature exacte de la panne ?

Le problème est survenu tôt mardi matin, lors de deux poussées orbitales consécutives destinées à élever l'orbite du vaisseau pour son rendez-vous avec l'ISS. À chaque fois, le moteur principal s'est arrêté plus tôt que prévu.

Si la NASA et Northrop Grumman se veulent rassurants en affirmant que "tous les autres systèmes du Cygnus XL fonctionnent normalement", la cause de cette double défaillance reste pour l'heure inconnue. Les ingénieurs travaillent d'arrache-pied pour diagnostiquer le problème et élaborer un "plan de combustion alternatif" afin de sauver la mission.

Pourquoi cette mission est-elle si importante pour la NASA ?

Ce vol était particulièrement critique pour plusieurs raisons. Il s'agissait du baptême du feu pour le Cygnus XL, une version allongée du cargo capable d'emporter 33% de fret supplémentaire, soit plus de cinq tonnes de matériel.

À son bord se trouvent des provisions essentielles pour l'équipage, des pièces de rechange cruciales (notamment pour le processeur d'urine de la station) et de nombreuses expériences scientifiques.

De plus, cette mission devait compenser des retards accumulés après qu'un autre vaisseau Cygnus (NG-22) a été endommagé lors de son transport, obligeant la NASA à réorganiser en urgence son calendrier logistique et à surcharger les missions de SpaceX.

Quelles sont les conséquences immédiates pour la Station Spatiale Internationale ?

À court terme, il n'y a aucun danger pour l'équipage de la Station Spatiale Internationale. La NASA maintient une stratégie de réserves qui vise à avoir toujours quatre mois de provisions à bord, précisément pour parer à ce genre d'imprévu.

Un cargo russe Progress s'est d'ailleurs amarré avec succès le week-end dernier. Cependant, cet incident met en lumière la fragilité de la chaîne logistique spatiale. Chaque mission de ravitaillement est millimétrée, et un tel report force la NASA à puiser dans ses stocks de sécurité et complique la planification des futures rotations de cargo.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le cargo Cygnus XL est-il perdu ?

Non, pas pour le moment. Le vaisseau est en orbite stable et ses systèmes vitaux, hormis la propulsion principale, sont fonctionnels. La situation est sérieuse, mais les équipes au sol ont encore l'espoir de trouver une solution pour corriger la trajectoire et reprogrammer un amarrage ultérieurement.

Comment le vaisseau Cygnus s'amarre-t-il à l'ISS ?

Contrairement au vaisseau Dragon de SpaceX qui effectue un amarrage de manière totalement autonome, le Cygnus est un vaisseau "passif". Il s'approche à une dizaine de mètres de la station, puis les astronautes à bord de l'ISS utilisent le bras robotique Canadarm2 pour le "capturer" et le fixer manuellement à un port d'amarrage.

Est-ce le premier incident de ce type pour un cargo commercial ?

Les échecs au lancement ont marqué les débuts du programme de ravitaillement commercial, aussi bien pour SpaceX que pour Northrop Grumman. Cependant, une panne de propulsion majeure en orbite sur un vaisseau cargo est un événement beaucoup plus rare et souligne les défis techniques constants du vol spatial, même pour des missions considérées comme routinières.